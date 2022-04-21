Готуємо ніжну паску "Чисті руки": до тіста не потрібно торкатися!

Випікання пасок до свята Світлого Воскресіння - одна з символічних дій, якою багато кулінарів займаються на своїх кухнях. Але що робити, якщо у вас не виходить працювати з тістом? Все просто - спечіть паски, до яких не потрібно буде торкатися руками.
Рецепт з'явився в українського блогера Alina FooDee.
Аліна запевняє, що така паска вийде вологою, м'якою і ніжною завдяки меншій кількості борошна.
Для глазурі:
Для прикраси:
У тепле молоко додайте дріжджі, 2 ст.л. цукру і 100 г борошна. Перемішайте до однорідності, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 15-30 хвилин до появи пінної шапочки і збільшення в обсязі.
Цукор, що залишився збийте з яйцями, сіллю, ванільним цукром до пишної світлої маси. Додайте цедру апельсина або лимона, сметану і опару.
Просійте борошно, поступово замішуючи рідке, тягуче тісто (у вас може піти від 300 до 350 г борошна).
Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1-2 години до збільшення в об'ємі мінімум в 2 рази. Тісто, що підійшло, обімніть. Сухофрукти заздалегідь запарте в окропі, просушіть і обваляйте в 1 ст. л. борошна. Додайте їх в тісто, добре перемішайте тісто.
Заповніть формочки тістом, ложку змащуйте олією, так як тісто дуже липке. Вирівняйте верхівки, формуючи шапочку. Накрийте рушником і залиште на расстойку в теплому місці, поки тісто не займе майже весь обсяг форми.
Випікайте близько 40 хвилин в заздалегідь прогрітій до 170 градусів духовці на рівні трохи нижче середнього. Якщо паски швидко рум'яняться, накрийте їх фольгою.
Для глазурі змішайте згущене молоко з сухим молоком. Змастіть остиглі паски. Прикрашайте за бажанням.