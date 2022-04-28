Готовим нежное и сочное мясо по китайской технике "бархатирование": это просто и быстро!

Китайская техника "бархатирование" поможет сделать любое мясо мягким, сочным и очень нежным. Благодаря этому способу даже сухое куриное филе будет таять во рту как масло.
Рецептом поделилась украинский блогер Alina FooDee.
Для маринада:
Для соуса:
Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Добавьте соевый соус, крахмал, уксус, черный молотый перец, белок. Все хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек мяса покрылся маринадом. Оставьте мариноваться минимум на 30 минут.
Для соуса смешайте кунжут, соевый соус, уксус, мед.
Хорошо разогрейте сковороду. Вылейте 4-5 ст. л. растительного масла. Обжарьте кусочки куриного филе по 2-3 минуты с обеих сторон до румяности.
Убавьте нагрев. Вылейте соус на мясо, перемешайте. Жарьте еще 2 минуты.
Подавайте с нарезанным зеленым луком и рисом.
Ранее мы писали, как приготовить домашний сыр из 3 ингредиентов за 10 минут времени.