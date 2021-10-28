Готовим медовик дома: кулинар представил лучший рецепт роскошного торта

Торт "Медовик" уже давно занял место в топ любимых десертов украинцев. Нехитрый торт с добавлением в тесто меда и сметанным кремом требует немного времени на выпечку коржей и терпения, чтобы дать ему постоять нетронутым для пропитки. Итак - приступаем!

Как порадовать себя, родных и друзей вкуснейшим тортом, рассказал Виталий Гуралевич, пишет Їzhakultura .

Ингредиенты:

Для крема:

сметана - 520 г,

сахар - 170 г,

сливки 30 % - 210 г,

ванильный сахар - 5 г.

Для коржей:

мед - 160 г,

сахар -100 г,

масло сливочное - 250 г,

мука пшеничная просеянная - 650 г,

сода пищевая - 12 г,

уксус 9 % - 15 г,

яйца куриные - 2 шт.

Так будет выглядеть наш готовый "Медовик":

Фото: yizhakultura.com

Приготовление десерта

Для приготовления крема взбить миксером сметану с сахаром и ванильным сахаром. Сливки взбить отдельно и соединить со сметаной с помощью лопатки.

Для приготовления коржей положить в миску мед, сахар и масло и поставить на водяную баню. Довести до температуры 90 градусов, добавить соду, погашенную уксусом. Перемешать, постепенно добавить муку и заварить ее.

В конце, когда масса остынет, добавить яйца, замесить однородное тесто. Завернуть в пищевую пленку и оставить в холодильнике на 3 часа.

Затем раскатать тесто, придав ему форму диаметром 26 см и толщиной 1 мм. Положить тесто на пергамент и сделать вилкой проколы по тесту, чтобы оно не поднималось во время выпекания. С помощью пергамента переложить тесто на противень, застеленный силиконовым ковриком.

Выпекать при температуре 200 градусов в течение 3 минут без конвекции. После выпекания коржи обрезать по кругу до необходимого диаметра согласно тортовницы - 24 см.

Тортовницу разложить, дно застелить пергаментом. Сложить коржи и перемазать их кремом. В торте должно быть от 7 до 9 или до 12 коржей. Обрезки коржей измельчить скалкой и оставить для посыпки торта.

Торт поставить в холодильник на 1 сутки, чтобы пропитался кремом. Готовый торт присыпать сверху крошками коржей. После этого достать из тортовницы, посыпать крошками коржей бока торта.

От себя добавим, что медовик, приготовленный на основе заварного теста, получается невероятно нежным и вкусным. Другие рецепты не дают такого эффекта легкости и таяния во рту. А для пикантности в тесто можно добавить... 50 граммов коньяка.