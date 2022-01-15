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Готовим легкий десерт за 5 минут без выпекания: понадобятся простые ингредиенты

Автор: Татьяна Самарук

Часто после приготовления пищи не хватает времени на десерты. Однако, кулинары поделились рецептом нереально вкусного и полезного десерта за 5 минут. К тому для этого даже не понадобится духовка.

Идеей приготовления поделилась фудблогер Марина под ником "pp_mari_food" в Instagram.

Так, такой пудинг сочетает в себе тонкий шоколадный, фруктовый и овсяный вкус. Также можно обойтись без сахара, ведь все компоненты отдают свой натуральный солод.

Такой десерт идеально подойдет для завтрака или обеденного перекуса на работе.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • овсяные хлопья - 100 г;
  • большой банан - 100 г;
  • какао порошок - 2 ч/л;
  • кипяток - 20 мл;
  • греческий йогурт - 250 г;
  • орешки по своему вкусу.

Способ приготовления:

Сначала овсяные хлопья обжарьте с размятым бананом в течение 2-3 минут на сухой сковородке.

Затем какао заварите кипятком и добавьте в греческий йогурт и перемешайте.

Далее выложите слоями в стакан, а сверху украсьте орешками.

Отмечается, кому не хватает солода, то можно добавить мед или какой-то натуральный сироп между слоями.

Ранее мы сообщали, как за 15 минут без выпекания приготовить торт "Три шоколада".

Также мы писали, что нутрициолог рассказала, как есть все подряд, не толстея.

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