Готовим легкий десерт за 5 минут без выпекания: понадобятся простые ингредиенты

Часто после приготовления пищи не хватает времени на десерты. Однако, кулинары поделились рецептом нереально вкусного и полезного десерта за 5 минут. К тому для этого даже не понадобится духовка.
Идеей приготовления поделилась фудблогер Марина под ником "pp_mari_food" в Instagram.
Так, такой пудинг сочетает в себе тонкий шоколадный, фруктовый и овсяный вкус. Также можно обойтись без сахара, ведь все компоненты отдают свой натуральный солод.
Такой десерт идеально подойдет для завтрака или обеденного перекуса на работе.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Способ приготовления:
Сначала овсяные хлопья обжарьте с размятым бананом в течение 2-3 минут на сухой сковородке.
Затем какао заварите кипятком и добавьте в греческий йогурт и перемешайте.
Далее выложите слоями в стакан, а сверху украсьте орешками.
Отмечается, кому не хватает солода, то можно добавить мед или какой-то натуральный сироп между слоями.
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