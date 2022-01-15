Готовим легкий десерт за 5 минут без выпекания: понадобятся простые ингредиенты

Так, такой пудинг сочетает в себе тонкий шоколадный, фруктовый и овсяный вкус. Также можно обойтись без сахара, ведь все компоненты отдают свой натуральный солод.

Такой десерт идеально подойдет для завтрака или обеденного перекуса на работе.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

овсяные хлопья - 100 г;

большой банан - 100 г;

какао порошок - 2 ч/л;

кипяток - 20 мл;

греческий йогурт - 250 г;

орешки по своему вкусу.

Способ приготовления:

Сначала овсяные хлопья обжарьте с размятым бананом в течение 2-3 минут на сухой сковородке.

Затем какао заварите кипятком и добавьте в греческий йогурт и перемешайте.

Далее выложите слоями в стакан, а сверху украсьте орешками.

Отмечается, кому не хватает солода, то можно добавить мед или какой-то натуральный сироп между слоями.