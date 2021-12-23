Готовим легендарные конфеты "Коровка": на приготовление уйдет только 20 минут

О конфетах "Коровка" все знают еще с детства. В частности, это любимый десерт многих детей, который теперь можно найти в каждом магазине. Однако, необязательно покупать, ведь его можно приготовить дома.
Так, приготовить их очень просто и быстро, сообщают на странице eda_gurman в Instagram.
Для приготовления конфет "Коровка" понадобятся следующие ингредиенты:
Способ приготовления:
Сначала в миску с толстым дном нужно влить молоко и на медленном огне довести до кипения.
Далее необходимо всыпать в молоко сахар и добавить сливочное масло и варить до загустения массы.
После этого залить в форму, застеленную пергаментом. Отмечается, что пергамент предварительно смазать маслом.
Также нужно охладить массу при комнатной температуре, а затем спрятать в холодильник или морозилку.
Нарежьте массу на кусочки и сверху посыпать солью по желанию.
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