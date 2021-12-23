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Готовим легендарные конфеты "Коровка": на приготовление уйдет только 20 минут

Автор: Татьяна Самарук

О конфетах "Коровка" все знают еще с детства. В частности, это любимый десерт многих детей, который теперь можно найти в каждом магазине. Однако, необязательно покупать, ведь его можно приготовить дома.

Так, приготовить их очень просто и быстро, сообщают на странице eda_gurman в Instagram.

Для приготовления конфет "Коровка" понадобятся следующие ингредиенты:

  • сахар - 6 стаканов;
  • сливочное масло - 100 г;
  • яйца - 3 шт;
  • молоко - 2 стакана;

Способ приготовления:

Сначала в миску с толстым дном нужно влить молоко и на медленном огне довести до кипения.

Далее необходимо всыпать в молоко сахар и добавить сливочное масло и варить до загустения массы.

После этого залить в форму, застеленную пергаментом. Отмечается, что пергамент предварительно смазать маслом.

Также нужно охладить массу при комнатной температуре, а затем спрятать в холодильник или морозилку.

Нарежьте массу на кусочки и сверху посыпать солью по желанию.

Как приготовить конфеты "Коровка" (freepik)

Ранее мы сообщали, какие признаки дают понять, что шоколад испортился.

Также мы писали, почему шоколадные конфеты могут быть очень опасны.

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