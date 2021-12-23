Готуємо легендарні цукерки "Корівка": на приготування піде тільки 20 хвилин

Про цукерки "Корівка" усі знають ще з дитинства. Зокрема, це люблений десерт багатьох дітей, який зараз можна знайти в кожному магазині. Однак, не обов'язково купувати смаколик, адже його можна приготувати вдома.
Так, приготувати їх дуже просто та швидко, повідомляють на сторінці eda_gurman в Instagram.
Для приготування цукерок "Корівка" знадобляться наступні інгредієнти:
Спосіб приготування:
Спочатку в миску з товстим дном потрібно влити молоко і на повільному вогні довести до кипіння.
Далі необхідно всипати в молоко цукор і додати вершкове масло та варити до загустіння маси.
Після цього залити в форму, застелену пергаментом. Зазначається, що пергамент попередньо змастити олією.
Також потрібно охолодити масу при кімнатній температурі, а потім сховати в холодильник або морозилку.
Наріжте масу на шматочки та зверху посипати сіллю за бажанням.
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