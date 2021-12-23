Готуємо легендарні цукерки "Корівка": на приготування піде тільки 20 хвилин

Для приготування цукерок "Корівка" знадобляться наступні інгредієнти:

цукор - 6 склянок;

вершкове масло - 100 г;

яйця - 3 шт;

молоко - 2 склянки;

Спосіб приготування:

Спочатку в миску з товстим дном потрібно влити молоко і на повільному вогні довести до кипіння.

Далі необхідно всипати в молоко цукор і додати вершкове масло та варити до загустіння маси.

Після цього залити в форму, застелену пергаментом. Зазначається, що пергамент попередньо змастити олією.

Також потрібно охолодити масу при кімнатній температурі, а потім сховати в холодильник або морозилку.

Наріжте масу на шматочки та зверху посипати сіллю за бажанням.

Як приготувати цукерки "Корівка" (freepik)