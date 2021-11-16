Готовим классический украинский десерт за 15 минут: ингредиенты описали еще в "Энеиде"

По словам исследовательницы нашего прошлого, в украинской гастрономической традиции существует несколько способов хранения и обработки свежих слив. Их сушат, "вудят", гнетут, маринуют, солят, варят.

В разных регионах Украины из слив готовят много блюд. А в "Энеиде" Котляревского 1971 года упоминались легендарные "опошнянские сливы".

Исследовательница уверена, что слива может заслуживать звания одного из гастрономических брендов Украины.

Чтобы приготовить четыре порции десерта, надо потратить 15 минут на саму готовку, а также еще полчаса на подготовку.

Фото: Так можно оформить и подать вкусности (yizhakultura.com)

Ингредиенты для нашего десерта:

Чернослив - 200 г

Лущеные грецкие орехи - 100 г

Сливки 33% - 300 мл

Сахарная пудра - 30 г

Приготовление блюда

Выберите "вуженый" (замаринованный, а затем закопченный) чернослив без косточки. Он должен быть душистым и иметь насыщенный цвет.

Если у вас есть свежий и качественный чернослив, его достаточно обдать кипятком. Иначе залейте кипятком и оставьте на 15-20 минут. Орешки поджарьте на сухой сковородке.

К каждой сливе заложите прожаренные и охлажденные орешки.

Сливки взбейте с сахарной пудрой. Чтобы они превратились в густой крем, нужно использовать сливки не менее 33% жирности, а перед взбиванием хорошо их охладить.

Даже емкость в которой планируете взбивать сливки, можно на несколько минут положить в морозильную камеру. Сахарную пудру добавляйте небольшими частями во время взбивания. И конечно следите, чтобы не превратить сливки в масло и "сколотины".

Начиненные орешки выложите в порционные емкости или одну посудину, сверху добавьте наши взбитые сливки. Можно припорошить какао или измельченными орешками и мелко оставить на 15-20 минут в холодильнике.