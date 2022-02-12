Готовим идеальный яблочный штрудель к чаю: понадобится всего 20 минут

В частности, такой десерт станет прекрасным угощением к чаю или праздничному столу.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

Тесто слоеное бездрожжевое - 500 г;

Яблоки - 1 кг;

Орехи - 50 г;

Изюм - 100 г;

Масло сливочное - 70-100 г;

Корица молотая - 1/2 ст. л;

Ванильный сахар - 1/2 ст. л;

Яйцо куриное - 1 шт;

Сахарная пудра - 1-2 ст. л;

Мука на подпилок рабочего места - 1 ст. л.

Способ приготовления:

Сначала залейте изюм кипятком и оставьте на некоторое время. Затем яблоки почистите и нарежьте кубиком.

После этого возьмите орехи и измельчите их ножом.

Далее переложите нарезанные яблоки на сковороду и притушите 3-4 минуты. Переложите их в миску, добавьте корицу, ванильный сахар, изюм, орехи и перемешайте.

Затем раскатайте тесто и выложите на середину начинку штруделя, присыпьте ее сахарной и сверху на начинку положите сливочное масло, аккуратно сверните.

Переложите готовый штрудель на противень застеленный пергаментом, взбейте яйца и смажьте пирог.

Поставьте десерт в духовку на 20-25 минут при 180°C.