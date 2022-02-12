Готуємо ідеальний яблучний штрудель до чаю: знадобиться лише 20 хвилин

Якщо у вас немає часу на приготування десерту, тоді чудовим варіантом стане яблучний штрудель. Він неймовірно смачний та легкий у приготуванні.

Рецептом дуже смачного штруделя з яблуками, корицею та ваніллю поділився кулінар Анатолій Добровольський в Instagram .

Зокрема, такий десерт стане чудовим частуванням до чаю, або святкового столу.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

Тісто листкове бездріжджове - 500 г;

Яблука - 1 кг;

Горіхи - 50 г;

Родзинки - 100 г;

Масло вершкове - 70-100 г;

Кориця мелена - 1/2 ст. л;

Ванільний цукор - 1/2 ст. л;

Яйце куряче - 1 шт;

Цукрова пудра - 1-2 ст. л;

Борошно на підпилок робочого місця - 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Спочатку залийте родзинки окропом й залиште на деякий час. Потім яблука почистіть та наріжте кубиком.

Після цього візьміть горіхи та подрібніть їх ножем.

Далі перекладіть нарізані яблука на сковороду та протушкуйте 3-4 хвилини. Перекладіть їх миску, додайте корицю, ванільний цукор, родзинки, горіхи та перемішайте.

Потім розкачайте тісто та викладіть на середину штруделя начинку, присипте її цукровою та зверху на начинку покладіть вершкове масло, акуратно поверніть.

Перекладіть готовий штрудель на деко застелене пергаментом, збийте яйця та змастіть пиріг.

Поставте десерт в духовку на 20-25 хвилин при 180°C.