UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Готовим дома вкуснейший сыр за 10 минут: нужно всего три продукта

Автор: Людмила Жукова

Приготовить нежнейший сливочный сыр дома - не составит для вас труда. После него вы даже не взглянете на магазинный. Для готовки вам понадобится всего три ингредиента - молоко, яйца и сметана.

Рецепт опубликован на канале delizioso a casa на YouTube.

"Вкусный завтрак с домашним сыром гарантирован, если приготовить его по моему рецепту. Вы можете добавлять в сыр различные ингредиенты по своему вкусу, например, свежие травы. Соленость сыра регулируется самостоятельно. В этом сыре нет яичного запаха", - сказано в описании.

Ингредиенты

  • молоко - 1 литр (жирность 3,2%)
  • сметана - 200 граммов
  • яйца 3 штуки
  • соль - 1 чайная ложка без горки

Рецепт приготовления:

В один литр молока добавьте 1 чайную ложку соли без горки. Доведите молоко до кипения. Перемешайте, чтобы не подгорело.

Смешайте 200 грамм сметаны и взбейте яйца. Молоко вскипятите, помешивая, влейте яйца и сметану. Варите 5-7 минут на слабом огне. Смесь должна начать сворачиваться. Варите еще 3-5 минут до появления крупных хлопьев. Сырную массу профильтруйте. В пластиковой таре отрежьте крышку и просверлите в емкости отверстия. Накройте и положите груз 1 кг. Подождите, пока сыр остынет. Приятного аппетита!

Как мы писали ранее, назван чудо-овощ, доступный украинцам в любое время года.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт