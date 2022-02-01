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Готуємо вдома смачний сир за 10 хвилин: потрібно всього три продукти

Автор: Людмила Жукова

Приготувати ніжний вершковий сир вдома - не складе для вас труднощів. Після нього ви навіть не поглянете на магазинний. Для готування вам знадобиться всього три інгредієнти - молоко, яйця і сметана.

Рецепт опублікований на каналі delizioso a casa на YouTube.

"Смачний сніданок з домашнім сиром гарантований, якщо приготувати його за моїм рецептом. Ви можете додавати в сир різні інгредієнти на свій смак, наприклад, свіжі трави. Солоність сиру регулюється самостійно. У цьому сирі немає яєчного запаху", - сказано в описі.

Інгредієнт

  • молоко - 1 літр (жирність 3,2%)
  • сметана - 200 грамів
  • яйце 3 штуки
  • сіль - 1 чайна ложка без гірки

Рецепт приготування:

В один літр молока додайте 1 чайну ложку солі без гірки. Доведіть молоко до кипіння. Перемішайте, щоб не підгоріло.

Змішайте 200 грамів сметани і збийте яйця. Молоко закип'ятіть, помішуючи, влийте яйця і сметану. Варіть 5-7 хвилин на слабкому вогні. Суміш повинна почати згортатися. Варіть ще 3-5 хвилин до появи великих пластівців. Сирну масу профільтруйте. У пластиковій тарі відріжте кришку і зробіть в ємності отвори. Накрийте і покладіть вантаж 1 кг. Зачекайте, поки сир охолоне. Смачного!

Як ми писали раніше, названий диво-овоч, доступний українцям в будь-який час року.

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рецепт