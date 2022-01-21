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Готовим дома вишневый пирог "как в Макдональдс": разгадан секрет ресторанного десерта

Автор: Светлана Мащенко

Откусывая теплый вишневый пирог в ресторане быстрого питания МакДональдс, многие задаются вопросом, как можно поместить джем под хрустящее тесто так, чтобы он не вытекал.

Недавно на просторах YouTube появился такой рецепт и раскрыт секрет попадания варенья внутрь.

В чем же хитрость пирожков?

Она заключается в том, чтобы предварительно заморозить начинку для пирожков, то есть джем или варенье. Выкладываем его в пакет, формируем из джема "колбаску" и убираем ее в морозильную камеру. Если взять вишневый джем, можно точь-в-точь повторить пирожки из МакДональдса.

Ингредиенты:

  • Мука - 300 г
  • Масло растительное - 2 ст. л. + для жарки
  • Соль - 1/2 ч. л.
  • Кипяток - 180 г
  • Джем или варенье для начинки - 300-350 г

Пошаговое приготовление

Пока начинка затвердевает, подготовим заварное тесто для пирожков. В муку вливаем кипяток, перемешиваем, добавляем соль и любое растительное масло, перемешиваем.

Когда тесто остынет до терпимой для рук температуры, замешиваем его. У вас должно получиться эластичное, но при этом нежное тесто, которое не липнет к рукам. Скатываем его в шар и накрываем пленкой до начала лепки.

Когда начинка достаточно замерзла, наливаем необходимое количество масла в глубокую сковороду, чтобы вышел полуфритюр.

Ставим сковороду на плиту разогреваться, потому что работать дальше нужно быстро.

Раскатываем тесто, разрезаем его на полосы шириной с ладонь. Достаем из морозилки замерзшую колбаску из джема, разрезаем ее и выкладываем начинку на полоски теста.

Верх закрываем, а затем разрезаем на отдельные пирожки.

Подготовленные пирожки отправляем в сковороду с разогретым маслом, обжариваем буквально по несколько секунд на каждой стороне до золотистого цвета.

Наши пирожки "как в Макдональдс" готовы!

Смотрите ниже на видео, пошаговое приготовление таких пирожков.

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