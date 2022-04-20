Готовим быструю паску на жидком тесте без замеса: очень простой рецепт!

Накануне Пасхи многие задают себе вечный вопрос: печь самим или покупать. Увидев этот рецепт из книги "Украинская кухня", вы будете удивлены, ведь тесто для такой паски не нужно долго вымешивать.

Ингредиенты:

Мука пшеничная просеянная - 350-380 г

Яйцо - 2 шт.

Молоко - 150 мл

Дрожжи - 7 г (2 ч.л.)

Сливочное масло - 100 г

Ванилин - 1/4 ч.л.

Сахар - 120 г

Соль - 1/4 ч. л.

Цедра 1 лимона

Изюм - 150 г + 1/3 ст. л. муки

Как приготовить паску

Залейте изюм на 10 минут кипятком, затем воду слейте и просушите изюм бумажными полотенцами.

В теплое молоко добавьте дрожжи, 1 ч. л. сахара и немного муки, хорошо перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи активировались. Сверху появится пенная шапочка - это наша опара.

В теплое сливочное масло добавьте 2 яйца, соль, ванилин, сахар. Перемешайте до однородности. Соедините молоко с яично-маслянной смесью, перемешайте до однородности.

Введите муку частями, ориентируясь по густоте. Может пойти не вся мука. Тесто должно выйти консистенции густой сметаны.

Оставьте тесто в теплом месте на 2-2,5 часа, чтобы оно увеличилось в объеме в 2-2,5 раза. Осадите тесто, перемешав ложкой.

В просушенный изюм добавьте немного муки, перемешайте, чтобы весь изюм покрылся мукой. Вмесите его в тесто.

Разложите тесто в четыре формочки диаметром 9 см - в каждую примерно 230-240 г тесто. Смоченной в воде ложкой разровняйте верх пасок. Накройте полотенцем и оставьте подниматься в теплом месте, пока они не займут почти весь объем формы. Около 1,5 часа.

Выпекайте в разогретой духовке при температуре 170 градусов 25-35 минут. Если верх слишком быстро зарумянился, накройте паски фольгой.

Готовые паски должны остыть и после этого их можно покрыть глазурью.