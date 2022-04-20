ru ua
Ср, 20 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Готуємо швидку паску на рідкому тісті без замісу: дуже простий рецепт!

Новость на русском →
Середа 20 квітня 2022 08:23
Готуємо швидку паску на рідкому тісті без замісу: дуже простий рецепт! Скріншот відео: готуємо швидку паску без замісу на рідкому тісті
Автор: Світлана Мащенко

Напередодні Великодня багато хто задає собі вічне питання: пекти самому або купувати. Побачивши цей рецепт з книги "Українська кухня", ви будете здивовані, адже тісто для такої паски не потрібно довго вимішувати.

Рецептом поділилася український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Борошно пшеничне просіяне - 350-380 г
  • Яйце - 2 шт.
  • Молоко - 150 мл
  • Дріжджі - 7 г (2 ч. л.)
  • Вершкове масло - 100 г
  • Ванілін - 1/4 ч. л.
  • Цукор - 120 г
  • Сіль - 1/4 ч. л.
  • Цедра 1 лимона
  • Ізюм - 150 г + 1/3 ст. л. борошна

Як приготувати паску

Залийте родзинки на 10 хвилин окропом, потім воду злийте і просушіть родзинки паперовими рушниками.

У тепле молоко додайте дріжджі, 1 ч. л. цукру і трохи борошна, добре перемішайте і залиште на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Зверху з'явиться пінна шапочка - це наша опара.

У тепле вершкове масло додайте 2 яйця, сіль, ванілін, цукор. Перемішайте до однорідності. З'єднайте молоко з яєчно-масляною сумішшю, перемішайте до однорідності.

Введіть борошно частинами, орієнтуючись по густоті. Може піти не вся мука. Тісто має вийти консистенції густої сметани.

Залиште тісто в теплому місці на 2-2,5 години, щоб воно збільшилося в обсязі в 2-2,5 рази. Обімніть тісто, перемішавши ложкою.

У просушений родзинки додайте трохи борошна, перемішайте, щоб всі родзинки покрилися борошном. Вмісіть їх в тісто.

Розкладіть тісто в чотири формочки діаметром 9 см - в кожну приблизно 230-240 г тісто. Змоченою у воді ложкою розрівняйте верх пасок. Накрийте рушником і залиште підніматися в теплому місці, поки вони не займуть майже весь обсяг форми. Близько 1,5 години.

Випікайте в розігрітій духовці при температурі 170 градусів 25-35 хвилин. Якщо верх занадто швидко зарум'янився, накрийте паски фольгою.

Готові паски повинні охолонути і після цього їх можна покрити глазур'ю.

Раніше ми писали, як приготувати легендарну паску за рецептом Дарії Цвєк.

Також повідомлялося, коли можна і не можна пекти паски.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт
LITE
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ