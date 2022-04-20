Готуємо швидку паску на рідкому тісті без замісу: дуже простий рецепт!
Напередодні Великодня багато хто задає собі вічне питання: пекти самому або купувати. Побачивши цей рецепт з книги "Українська кухня", ви будете здивовані, адже тісто для такої паски не потрібно довго вимішувати.
Рецептом поділилася український блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Борошно пшеничне просіяне - 350-380 г
- Яйце - 2 шт.
- Молоко - 150 мл
- Дріжджі - 7 г (2 ч. л.)
- Вершкове масло - 100 г
- Ванілін - 1/4 ч. л.
- Цукор - 120 г
- Сіль - 1/4 ч. л.
- Цедра 1 лимона
- Ізюм - 150 г + 1/3 ст. л. борошна
Як приготувати паску
Залийте родзинки на 10 хвилин окропом, потім воду злийте і просушіть родзинки паперовими рушниками.
У тепле молоко додайте дріжджі, 1 ч. л. цукру і трохи борошна, добре перемішайте і залиште на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Зверху з'явиться пінна шапочка - це наша опара.
У тепле вершкове масло додайте 2 яйця, сіль, ванілін, цукор. Перемішайте до однорідності. З'єднайте молоко з яєчно-масляною сумішшю, перемішайте до однорідності.
Введіть борошно частинами, орієнтуючись по густоті. Може піти не вся мука. Тісто має вийти консистенції густої сметани.
Залиште тісто в теплому місці на 2-2,5 години, щоб воно збільшилося в обсязі в 2-2,5 рази. Обімніть тісто, перемішавши ложкою.
У просушений родзинки додайте трохи борошна, перемішайте, щоб всі родзинки покрилися борошном. Вмісіть їх в тісто.
Розкладіть тісто в чотири формочки діаметром 9 см - в кожну приблизно 230-240 г тісто. Змоченою у воді ложкою розрівняйте верх пасок. Накрийте рушником і залиште підніматися в теплому місці, поки вони не займуть майже весь обсяг форми. Близько 1,5 години.
Випікайте в розігрітій духовці при температурі 170 градусів 25-35 хвилин. Якщо верх занадто швидко зарум'янився, накрийте паски фольгою.
Готові паски повинні охолонути і після цього їх можна покрити глазур'ю.
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