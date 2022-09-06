Готовим баклажаны "как грибы": настоящий деликатес по простому рецепту

Пока баклажаны все еще можно купить по доступной цене в супермаркете или на рынке, предлагаем вам приготовить невероятную закуску из этого универсального овоща, который может быть "как мясо" или "как грибы".
Рецептом поделилась кулинар на YouTube-канале Смаколики Юлі.
1 кг баклажанов
Снимите кожицу с баклажанов. Нарежьте небольшими кусками, посолите, перемешайте и дайте постоять полчаса.
Хорошо промойте водой и выложите на сито, чтобы стекла жидкость. Поджарьте на сковороде до готовности.
Пока баклажаны охладятся, приготовьте маринад. Нарежьте лук полукольцами. Добавьте в воду соль, сахар, уксус, перемешайте и вскипятите. Положите в посуду, где будут мариноваться баклажаны, лавровый лист, перец горошком, жареные баклажаны, лук. Залейте все горячим маринадом.
Такое блюдо будет храниться в холодильнике. Им надо постоять два дня, а потом можно пробовать.
Ранее мы писали, как отличить вкусный баклажан от перезрелого и горького.
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