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Готовим баклажаны "как грибы": настоящий деликатес по простому рецепту

Коллаж РБК-Украина: замечательный рецепт баклажанов
Автор: Светлана Мащенко

Пока баклажаны все еще можно купить по доступной цене в супермаркете или на рынке, предлагаем вам приготовить невероятную закуску из этого универсального овоща, который может быть "как мясо" или "как грибы".

Рецептом поделилась кулинар на YouTube-канале Смаколики Юлі.

Ингредиенты:

1 кг баклажанов

  • масло для жарки
  • 75 мл воды
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 40 мл уксуса 9%
  • 2-3 луковицы
  • перец горошком, лавровый лист

Пошаговое приготовление

Снимите кожицу с баклажанов. Нарежьте небольшими кусками, посолите, перемешайте и дайте постоять полчаса.

Хорошо промойте водой и выложите на сито, чтобы стекла жидкость. Поджарьте на сковороде до готовности.

Пока баклажаны охладятся, приготовьте маринад. Нарежьте лук полукольцами. Добавьте в воду соль, сахар, уксус, перемешайте и вскипятите. Положите в посуду, где будут мариноваться баклажаны, лавровый лист, перец горошком, жареные баклажаны, лук. Залейте все горячим маринадом.

Такое блюдо будет храниться в холодильнике. Им надо постоять два дня, а потом можно пробовать.

Ранее мы писали, как отличить вкусный баклажан от перезрелого и горького.

Читайте также, как закрыть баклажаны в аджике на зиму.

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