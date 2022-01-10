Готовим ароматное имбирное печенье дома: просто и вкусно
Зимними вечерами очень хочется побаловать себя вкусной выпечкой. Нет ничего лучше, чем вкусности, приготовленное своими руками. Предлагаем вам рецепт имбирного печенья, которое понравится всей семье.
Рецепт опубликован на странице Едим дома в Facebook.
Ингредиенты:
- мука — 250 г
- сливочное масло — 100 г
- сахар — 100 г
- яйца куриные — 1 шт.
- мед — 100 г
- имбирь молотый — 1 ч. л.
- корица молотая — 1 ч. л.
- мускатный орех молотый — ½ ч. л.
- сода — 1 ч. л.
Способ приготовления:
Смешайте сахар с маслом комнатной температуры и хорошо перемешайте до однородной массы. Добавьте яйцо и мед и вновь хорошо вымешайте. Добавьте в муку и все сухие ингредиенты (соду, корицу, мускатный орех и имбирь).
Вымешайте однородное тесто. Оно будет немного липнуть к рукам. Тесто переложите в пакет и уберите примерно на 2 часа (или на ночь) в холодильник. Поделите на 2–4 части. Раскатайте не тонко тесто и вырежьте с помощью формочек печенье. Переложите в форму или на противень, застеленный бумагой для выпекания. Отправьте в заранее разогретую духовку при 180°C на 7 минут. Перед подачей дайте печенью полностью остыть. При желании можно украсить глазурью.
Имбирное печенье (фото: facebook.com/Edimdoma)
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