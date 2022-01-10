Готовим ароматное имбирное печенье дома: просто и вкусно

Зимними вечерами очень хочется побаловать себя вкусной выпечкой. Нет ничего лучше, чем вкусности, приготовленное своими руками. Предлагаем вам рецепт имбирного печенья, которое понравится всей семье.

Ингредиенты:

мука — 250 г

сливочное масло — 100 г

сахар — 100 г

яйца куриные — 1 шт.

мед — 100 г

имбирь молотый — 1 ч. л.

корица молотая — 1 ч. л.

мускатный орех молотый — ½ ч. л.

сода — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Смешайте сахар с маслом комнатной температуры и хорошо перемешайте до однородной массы. Добавьте яйцо и мед и вновь хорошо вымешайте. Добавьте в муку и все сухие ингредиенты (соду, корицу, мускатный орех и имбирь).

Вымешайте однородное тесто. Оно будет немного липнуть к рукам. Тесто переложите в пакет и уберите примерно на 2 часа (или на ночь) в холодильник. Поделите на 2–4 части. Раскатайте не тонко тесто и вырежьте с помощью формочек печенье. Переложите в форму или на противень, застеленный бумагой для выпекания. Отправьте в заранее разогретую духовку при 180°C на 7 минут. Перед подачей дайте печенью полностью остыть. При желании можно украсить глазурью.

Имбирное печенье (фото: facebook.com/Edimdoma)