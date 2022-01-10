Готуємо ароматне імбирне печиво вдома: просто і смачно
Зимовими вечорами дуже хочеться побалувати себе смачною випічкою. Немає нічого кращого, ніж смаколики, приготовані своїми руками. Пропонуємо вам рецепт імбирного печива, яке сподобається всій родині.
Рецепт опублікований на сторінці Їмо вдома в Facebook.
Інгредієнт:
- борошно - 250 г
- вершкове масло - 100 г
- цукор — 100 г
- яйця курячі - 1 шт.
- мед — 100 г
- імбир мелений - 1 ч. л.
- кориця мелена - 1 ч. л.
- мускатний горіх мелений - ½ ч. л.
- сода - 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Змішайте цукор з маслом кімнатної температури та добре перемішайте до однорідної маси. Додайте яйце і мед і знову добре вимішайте. Додайте в борошно і всі сухі інгредієнти (соду, корицю, мускатний горіх і імбир).
Вимішайте однорідне тісто. Воно буде трохи липнути до рук. Тісто перекладіть в пакет і приберіть приблизно на 2 години (або на ніч) в холодильник. Поділіть на 2-4 частини.
Розкачайте не тонко тісто і виріжте за допомогою формочок печиво. Перекладіть у форму або на деко, застелене папером для випікання. Поставте в заздалегідь розігріту духовку при 180°C на 7 хвилин. Перед подачею дайте печінкою повністю охолонути. При бажанні можна прикрасити глазур'ю.
Імбирне печиво (фото: facebook.com/Edimdoma)
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