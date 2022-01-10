Готуємо ароматне імбирне печиво вдома: просто і смачно

Зимовими вечорами дуже хочеться побалувати себе смачною випічкою. Немає нічого кращого, ніж смаколики, приготовані своїми руками. Пропонуємо вам рецепт імбирного печива, яке сподобається всій родині.

Інгредієнт:

борошно - 250 г

вершкове масло - 100 г

цукор — 100 г

яйця курячі - 1 шт.

мед — 100 г

імбир мелений - 1 ч. л.

кориця мелена - 1 ч. л.

мускатний горіх мелений - ½ ч. л.

сода - 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Змішайте цукор з маслом кімнатної температури та добре перемішайте до однорідної маси. Додайте яйце і мед і знову добре вимішайте. Додайте в борошно і всі сухі інгредієнти (соду, корицю, мускатний горіх і імбир).

Вимішайте однорідне тісто. Воно буде трохи липнути до рук. Тісто перекладіть в пакет і приберіть приблизно на 2 години (або на ніч) в холодильник. Поділіть на 2-4 частини.

Розкачайте не тонко тісто і виріжте за допомогою формочок печиво. Перекладіть у форму або на деко, застелене папером для випікання. Поставте в заздалегідь розігріту духовку при 180°C на 7 хвилин. Перед подачею дайте печінкою повністю охолонути. При бажанні можна прикрасити глазур'ю.

Імбирне печиво (фото: facebook.com/Edimdoma)