Ее готовили заранее: родные погибшего подростка в Киеве рассказали о "группах смерти" в соцсетях

Он сообщил все подробности о гибели своей родственницы и призвал родителей обращать внимание на то, с кем общаются дети. По словам Выдыборца, в интернете сейчас активировались так называемые "группы смерти", которые затягивают детей из благополучных семей, совершенно несклонных к суициду.

Как погибла 13-летняя Ника

"9 дней назад, одурманенная и доведенная до самоубийства группой смерти типа "Синего кита", 13-летняя внучка моей родной сестры, сделала свой роковой шаг с 17-го этажа в вечность. Ника выросла в семье, в которой любовь и уважение всегда на первом месте. Отличница, прекрасно рисовала, писала стихи. Изучала английский и китайский языки, увлекалась японской культурой. Строила планы на будущее. Любила семью и обожала младшего братика. Была открытой, доброй и веселой девочкой", - сообщил Выдыборец.

13-летняя Ника стала жертвой "группы смерти" в интернете (Фото: facebook.com/Вячеслав Выдыборец)

Что такое "группы смерти"

Он объяснил, что самая главная причина трагедии в том, что у взрослых нет никакой информации о таких группах ни от полиции, ни от СБУ, ни от министерства образования. В таких группах сейчас находятся тысячи детей и ситуация катастрофическая. Дети и подростки знают о существовании этих групп и вступают в них, так как считают это просто игрой, в которой можно показать свою силу и крутость.

"В этих группах есть кураторы, которые отлично знают подростковую психологию. Они знают, как заинтересовать ребенка, найти его слабые и сильные стороны. Это и взаимоотношения между сверстниками, любовь, семья и многое другое. Трудно сказать, когда Ника вступила в эту группу. В ее поведении, на первый взгляд, ничего не изменилось. Она была такой же веселой, активной и жизнерадостной", - рассказал мужчина и добавил, что изменения в поведении девочки начали появляться после затяжных зимних каникул.

"Первые изменения появились после зимнего карантина. Пропало желание делать уроки. Не выпускала телефон из рук во время еды и во время уроков. Однажды на вопрос бабушки: "как дела?", ответила: "еще не сдохла" (именно такую лексику используют в группах). Часто рисовала черной ручкой людей без глаз. Выходя с бабушкой из дома, посмотрела на многоэтажку и спросила: "как человек падает с балкона?", - перечислил признаки Выдыборец.

Детей к суициду готовят заранее

Он уверен, что Нику готовили к самоубийству заранее. Она начала делать странные фотографии, плохо спала, у нее болела голова.

"Ее готовили заранее. За несколько недель до... Ника сфоткала и отправила фото балкона 17 этажа. Фото именно того балкона. Несколько ночей перед трагедией Ника не спала. Ей просто не давали спать. Как выяснилось, каждую ночь ровно в 4:20 кураторы давали задания. От бессонницы поднялось давление, и очень болела голова. Приходя домой из школы, делилась абсолютно всеми новостями, но о группе не было сказано ни слова. Уже после трагедии выяснилось, что перед прыжком она отправила голосовое сообщение в группу: "Наконец-то я умру", - написал родственник.

Он добавил, что много информации из соцсетей Ники было удалено, так как кураторы требуют чистить страницы, переписки, дневники, удалять рисунки и фото. Был обнаружен рисунок, на котором была надпись: "Полет в никуда", на другом – карта местности, а в углу была нарисована дверь с надписью "Ад".