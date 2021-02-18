Її готували заздалегідь: рідні загиблого підлітка в Києві розповіли про "групи смерті" в соцмережах

Він повідомив всі подробиці про загибель своєї родички та закликав батьків звертати увагу на те, з ким спілкуються діти. За словами Видиборця, в інтернеті зараз діють так звані "групи смерті", які затягують дітей з благополучних сімей, абсолютно несхильних до суїциду.

Як загинула 13-річна Ніка

"9 днів тому, одурманена і доведена до самогубства групою смерті типу "Синього кита", 13-річна онука моєї рідної сестри, зробила свій фатальний крок з 17-го поверху у вічність. Ніка виросла в родині, в якій любов і повага завжди на першому місці. Відмінниця, чудово малювала, писала вірші. Вивчала англійську і китайську мови, захоплювалася японською культурою. Будувала плани на майбутнє. Любила родину та обожнювала молодшого братика. Була відкритою, доброю і веселою дівчинкою", - повідомив Видиборець.

13-річна Ніка стала жертвою "групи смерті" в інтернеті (Фото: facebook.com/В'ячеслав Видиборець)

Що таке "групи смерті"

Він пояснив, що найголовніша причина трагедії в тому, що у дорослих немає ніякої інформації про такі групи ні від поліції, ні від СБУ, ні від міністерства освіти. У таких групах зараз перебувають тисячі дітей і ситуація вже катастрофічна. Діти та підлітки знають про існування цих груп і вступають в них, через те, що вважають це просто грою, в якій можна показати свою силу і крутість.

"В цих групах є куратори, які відмінно знають підліткову психологію. Вони знають, як зацікавити дитину, знайти її сильні та слабкі сторони. Це і взаємовідносини між однолітками, любов, сім'я і багато іншого. Важко сказати, коли Ніка вступила в цю групу. В її поведінці, на перший погляд, нічого не змінилося. Вона була такою ж веселою, активною і життєрадісною", - розповів чоловік і додав, що зміни в поведінці дівчинки почали з'являтися після затяжних зимових канікул.

"Перші зміни з'явилися після зимового карантину. Пропало бажання робити уроки. Не випускала телефон з рук під час їжі та під час уроків. Одного разу на запитання бабусі: "як справи?", відповіла: "ще не здохла" (саме таку лексику використовують в групах). Часто малювала чорною ручкою людей без очей. Виходячи з бабусею з дому, подивилася на багатоповерхівку і запитала: "як людина падає з балкона?", - перерахував ознаки Видиборець.

Дітей до суїциду готують заздалегідь

Він упевнений, що Ніку готували до самогубства заздалегідь. Вона почала робити дивні фотографії, погано спала, у неї боліла голова.

"Її готували заздалегідь. За кілька тижнів до... Ніка сфоткала і відправила фото балкона 17 поверху. Фото саме того балкона. Кілька ночей перед трагедією Ніка не спала. Їй просто не давали спати. Як з'ясувалося, кожну ніч рівно о 4:20 куратори давали завдання. Від безсоння піднявся тиск, і дуже боліла голова. Приходячи додому зі школи, ділилася всіма новинами, але про групу не було сказано ні слова. Вже після трагедії з'ясувалося, що перед стрибком вона відправила голосове повідомлення в групу: "Нарешті я помру", - написав родич.

Він додав, що багато інформації з соцмереж Ніки було видалено, через те, що куратори вимагають чистити сторінки, листування, щоденники, видаляти малюнки та фото. Був виявлений малюнок, на якому був напис: "Політ в нікуди", на іншому – карта місцевості, а в кутку були намальовані двері з написом "Пекло".