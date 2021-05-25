Умерла одесситка, которая переделала себя в "Барби": предсказала свою смерть в стихе

Известно, что Ольга около 10 лет назад вела активный образ жизни и переделывала свою внешность под куклу Барби.

Вместе с Валерией они часто публиковали совместные фото в соцсетях и у них было многих поклонников.



После того, как Валерия перебралась заграницу, ее подруга Ольга пыталась стать дизайнером, а также начала писать стихи. Девушка даже успела выпустить сборник стихов "Плыву я во времени".

Лукьянова написала сообщение в память о своей подруге, в котором рассказала, что Ольга знала, что умрет, еще несколько лет назад.

Что написала Лукьянова

"Она была безумно талантливым, ранимым, открытым и в тоже время абсолютно закрытым человеком. Она была невероятно грустной, и в тоже время невероятно веселой, с острым, просто блестящим чувством юмора и сарказмом игрока. Невероятно сильной, и невероятно слабой и чувствительной. Очень неоднозначная натура, поэтесса. Предсказала свою смерть в своем стихотворении", - пишет Валерия в ВК.



По ее словам, Ольга была "невероятно гордым и учтивым человеком".

"Она была очень добрая, очень открытая и искренняя. И эта реальность была слишком сурова для нее. Она пыталась из нее бежать, и... убежала. Просто поддержим ее переход воспоминаниями о ней... Хотя она просила меня не публиковать этот пост. Но я считаю, она этого достойна. Чтобы люди знали то, что она пыталась скрыть, и жила очень скромной жизнью. Была очень простым человеком", - отметила "одесская Барби" и добавила, что Архангельская "знала, что умрет, и готовилась к этому".

"Остальное не имеет значения. Это был осознанный выбор человека, который знал о своей смерти еще несколько лет назад", - резюмировала блогер.

Как выглядела Архангельская

Сама Ольга в последние годы ничего не публиковала в сетях. Девушка умерла 16 мая.

Фото: Ольга Архангельская переделывала себя на "куклу Барби", как и ее подруга (vk.com/olkers)