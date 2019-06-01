Готова уйти из шоу-бизнеса: украинская звезда ошарашила заявлением

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Даша Астафьева призналась, что готова пожертвовать карьерой ради семьи

Даша Астафьева сделала шокирующее признание. Так исполнительница сообщила, что оставит карьеру ради семьи в эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Для начала Даши поделилась тем, что с появлением собаки изменился не только ее привычный уклад жизни, но и отношения с ее возлюбленным Артемом. После Чичико Даша четко поняла, каким отцом будет ее любимый.

"Собака – это ответственность, тем более с моей работой. Чичико у нас полноценный член семьи и, конечно, изменились и наши отношения. Я уже вижу, каким папой будет Артем, как они играют в прятки. Некоторые его поступки настолько умиляют", – призналась Астафьева.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Кроме того, певица не скрывает, что уже мечтает создать семью. И ради этого Астафьева готова уйти из шоу-бизнеса и заняться чем-то более спокойным. В планах у артиски рисовать либо проводить лекции и мастер-классы.

Ранее Астафьева рассказывала, что давно мечтает о свадьбе, однако свершить задуманное не может.

Напомним, что Даша Астафьева восхитила пикантной фотосессией в сетчатом наряде и белье.

А также исполнительница засветилась в Барселоне на показе бренда Milla Nova вместе с популярной шоувумен Лесей Никитюк и ведущей Катей Осадчей.