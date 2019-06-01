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Готова піти з шоу-бізнесу: українська зірка шокувала заявою

STYLERПерсони    01.06.2019 - 10:00
Готова піти з шоу-бізнесу: українська зірка шокувала заявою
Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Даша Астаф'єва зізналася, що готова пожертвувати кар'єрою заради сім'ї

Даша Астаф'єва зробила шокуюче зізнання. Так виконавиця повідомила, що залишить кар'єру заради сім'ї в ексклюзивному інтерв'ю програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Для початку Даші поділилася тим, що з появою собаки змінився не тільки її звичний уклад життя, але й стосунки з її коханим Артемом. Зокрема, саме Чичико показав Даші, яким батьком буде її коханий.

"Собака – це відповідальність, тим більше з моєю роботою. Чичико в нас повноцінний член сім'ї і, звичайно, змінилися й наші відносини. Я вже бачу, яким татом буде Артем, як вони грають в хованки. Деякі його вчинки настільки розчулюють", – зізналася Астаф'єва.

Готова піти з шоу-бізнесу: українська зірка шокувала заявоюДаша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Крім того, співачка не приховує, що вже мріє створити сім'ю. І заради цього Астаф'єва готова піти з шоу-бізнесу і зайнятися чимось більш спокійним. В планах у артиски малювати або проводити лекції та майстер-класи.

Раніше Астаф'єва розповідала, що давно мріє про весілля, проте звершити задумане не може.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва захопила пікантною фотосесією в сітчастому вбранні і білизні.

А також виконавиця засвітилася в Барселоні на показі бренду Milla Nova разом з популярною шоувумен Лесею Нікітюк і ведучою Катею Осадчою.

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