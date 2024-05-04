Гострий смак - гострий ризик. Кому краще не їсти хрін

Хрін, який іноді кладуть до великоднього кошика - це коренеплід, відомий своїм гострим смаком і запахом; тож його часто використовують як приправу до м'яса. Проте, попри його корисні властивості, в деяких випадках вживати хрін не варто.
Про те, кому не варто їсти хрін, читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: WebMD, Healthline, Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області.
Оскільки хрін зазвичай їдять у невеликих кількостях, типова порція надзвичайно низькокалорійна, але містить мінерали і рослинні сполуки.
Зокрема, в одній столовій ложці (15 г) приготованого хрону міститься:
Крім цього, цей коренеплід містить кальцій, калій, магній, фолієву кислоту та інші мікроелементи, а також вітаміни групи B і вітамін С. До того ж вітаміну C в хроні більше, ніж в лимоні - поступається коренеплід лише смородині та шипшині.
Глюкозинолати та ізотіоціанати, що містяться в цьому коренеплоді, можуть захищати від раку, пригнічуючи ріст ракових клітин, а також сприяючи їхній загибелі.
Крім цього, ці сполуки запобігають росту чотирьох типів грибків, які провокують захворювання нігтів.
Інші сполуки, такі як синігрін, працюють як антиоксиданти і борються з пошкодженням клітин, спричиненим вільними радикалами.
А алілізотіоціанат, олія, що виділяється при розрізанні кореня хрону, може мати потужні антибактеріальні властивості та боротися з низкою небезпечних бактерій, включно з кишковою паличкою та сальмонелою.
Оскільки хрін надзвичайно гострий і містить гірчичну олію, краще вживати його помірно. Адже занадто велика кількість цього гострого кореня може викликати подразнення слизової, розлади шлунку, запаморочення і блювоту.
Не радять вживати хрін у таких випадках:
Не рекомендують вживати хрін при вагітності і грудному вигодовуванні - досліджень про можливий вплив недостатньо, щоб стверджувати про відсутність негативних ефектів.
Також не радять їсти хрін дітям віком до 4 років - через надмірну гостроту він може викликати проблеми зі шлунком у маленьких дітей.
В цих випадках необхідно проконсультуватися з лікарем - однак це стосується не лише вживання хрону, а й раціону загалом, адже вплинути на здоров'я може не тільки цей коренеплід.
А збалансоване харчування відповідно до особливостей організму і віку необхідне для нормального функціонування організму.
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