Острый вкус - острый риск. Кому лучше не есть хрен

Пищевая ценность хрена

Поскольку хрен обычно едят в небольших количествах, типичная порция очень низкокалорийна, но содержит минералы и растительные соединения.

В частности, в одной столовой ложке (15 г) приготовленного хрена содержится:

Калории - 7

Белок - менее 1 г

Жир - менее 1 г

Углеводы - 2 г

Клетчатка - 0,5 г

Кроме этого, этот корнеплод содержит кальций, калий, магний, фолиевую кислоту и другие микроэлементы, а также витамины группы B и витамин С. К тому же витамина C в хрене больше, чем в лимоне - уступает корнеплод только смородине и шиповнику.

Какая польза от хрена

Содержащиеся в этом корнеплоде глюкозинолаты и изотиоцианаты могут защищать от рака, подавляя рост раковых клеток, а также способствуя их гибели.

Кроме этого, эти соединения предотвращают рост четырех типов грибков, которые провоцируют заболевание ногтей.

Другие соединения, такие как синигрин, работают как антиоксиданты и борются с повреждением клеток, вызванным свободными радикалами.

А аллилизотиоцианат, масло, выделяющееся при разрезании корня хрена, может обладать мощными антибактериальными свойствами и бороться с рядом опасных бактерий, включая кишечную палочку и сальмонелу.

Когда нельзя есть хрен

Поскольку хрен чрезвычайно острый и содержит горчичное масло, лучше употреблять его умеренно. Ведь слишком большое количество этого острого корня может вызвать раздражение слизистой, расстройства желудка, головокружение и рвоту.

Не советуют употреблять хрен в следующих случаях:

язва желудка или кишечника, воспалительные заболевания кишечника, инфекции или другие заболевания пищеварительного тракта;

гастрит или повышенная кислотность желудка;

болезни почек и печени;

энтероколит;

расстройства щитовидной железы.

Не рекомендуют употреблять хрен при беременности и грудном вскармливании - исследований о возможном влиянии недостаточно, чтобы утверждать про отсутствие негативных эффектов.

Также не советуют есть хрен детям до 4 лет - из-за чрезмерной остроты он может вызвать проблемы с желудком у маленьких детей.

В этих случаях необходимо проконсультироваться с врачом - однако это касается не только употребления хрена, но и рациона в целом, ведь повлиять на здоровье может не только этот корнеплод.

А сбалансированное питание в соответствии с особенностями организма и возраста необходимо для нормального функционирования организма.