Острый вкус - острый риск. Кому лучше не есть хрен

Хрен, который иногда кладут в пасхальную корзину - это корнеплод, известный своим острым вкусом и запахом; поэтому его часто используют в качестве приправы к мясу. Однако, несмотря на его полезные свойства, в некоторых случаях употреблять хрен не следует.
О том, кому не стоит есть хрен, читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: WebMD, Healthline, Главное управление Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области.
Поскольку хрен обычно едят в небольших количествах, типичная порция очень низкокалорийна, но содержит минералы и растительные соединения.
В частности, в одной столовой ложке (15 г) приготовленного хрена содержится:
Кроме этого, этот корнеплод содержит кальций, калий, магний, фолиевую кислоту и другие микроэлементы, а также витамины группы B и витамин С. К тому же витамина C в хрене больше, чем в лимоне - уступает корнеплод только смородине и шиповнику.
Содержащиеся в этом корнеплоде глюкозинолаты и изотиоцианаты могут защищать от рака, подавляя рост раковых клеток, а также способствуя их гибели.
Кроме этого, эти соединения предотвращают рост четырех типов грибков, которые провоцируют заболевание ногтей.
Другие соединения, такие как синигрин, работают как антиоксиданты и борются с повреждением клеток, вызванным свободными радикалами.
А аллилизотиоцианат, масло, выделяющееся при разрезании корня хрена, может обладать мощными антибактериальными свойствами и бороться с рядом опасных бактерий, включая кишечную палочку и сальмонелу.
Поскольку хрен чрезвычайно острый и содержит горчичное масло, лучше употреблять его умеренно. Ведь слишком большое количество этого острого корня может вызвать раздражение слизистой, расстройства желудка, головокружение и рвоту.
Не советуют употреблять хрен в следующих случаях:
Не рекомендуют употреблять хрен при беременности и грудном вскармливании - исследований о возможном влиянии недостаточно, чтобы утверждать про отсутствие негативных эффектов.
Также не советуют есть хрен детям до 4 лет - из-за чрезмерной остроты он может вызвать проблемы с желудком у маленьких детей.
В этих случаях необходимо проконсультироваться с врачом - однако это касается не только употребления хрена, но и рациона в целом, ведь повлиять на здоровье может не только этот корнеплод.
А сбалансированное питание в соответствии с особенностями организма и возраста необходимо для нормального функционирования организма.
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