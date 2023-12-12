Гості "зметуть" цю смакоту миттєво: простий та бюджетний сирно-цибулевий пиріг на свята

Що потрібно для приготування

Для початку поговоримо про інгредієнти. Вам не доведеться купувати дорогі продукти. Ба більше, майже усі складові ви точно зможете знайти на власній кухні.

Для тіста знадобляться:

300 гр. борошна та ще трохи (10 гр.) для посипання форми для запікання

200 гр. вершкового масла з 82,5% жирності, а також 20 грамів для змащування форми

6 ст. л. сметани з жирністю у 20%

10 грамів розпушувача.

Для начинки вам знадобляться:

6 цибулин

4 яйця

350 грамів твердого сиру

50 мл. соняшникової олії

сіль (на ваш смак).

Ви будете вражені, коли спробуєте пиріг з цибулею (фото: freepik.com)

Етапи приготування

Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, воно має стати м'яким. Потім візьміть велику миску або каструлю, у якій вам буде зручно замішувати тісто. Всипте туди усі 300 грамів борошна та увесь розпушувач, потім додайте щипку солі й поступово додавайте масло. Далі введіть у тісто сметану й починайте усе вимішувати.

У вас має вийти м'яке та однорідне тісто. Потім його варто накрити харчовою плівкою й перекласти на 40 хвилин до холодильника.

А поки тісто "відпочиває", починайте робити начинку. Почистьте та наріжте цибулю (тоненькими чтвертькільцями). Влийте у пательню соняшникову олію та смажте цибулю до золотистого кольору. Не забудьте про сіль.

Тісто має стати однорідним (фото: pixabay.com)

Твердий сир потрібно натерти, після чого змішайте його зі смаженою цибулею, яку попередньо варто остудити. Додайте туди ж усі 4 сирих яйця та гарно усе вимішайте, аби начинка стала однорідною.

Підготуйте форму (вона має бути круглою та мати 20 сантиметрів у діаметрі). Спочатку змажте її вершковим маслом, а потім посипте його борошном. Зайве висипте, форма має покритися "сорочкою", яка не дасть тісту пригоріти.

Розкочуйте тісто під діаметр форми, але враховуйте ще й бортики. Потім перекладіть його у форму та рівномірно викладіть начинку. Відправляйте пиріг у розігріту до 200 градусів духовку, там він має пробути приблизно 20-25 хвилин.

Коли ж пиріг буде готовий, не поспішайте одразу діставати його з форми. Зачекайте, поки він почне остигне, а вже потім виймайте смакоту й ріжте її шматочками.