Гості "зметуть" цю смакоту миттєво: простий та бюджетний сирно-цибулевий пиріг на свята

Якщо вам набридли "класичні" святкові страви й ви хочете здивувати гостей чимось смачним та незвичайним, але при цьому не витратити багато часу та грошей, вам точно варто приготувати цей сирно-цибулевий пиріг. Ви будете здивовані, коли побачите, як швидко його "зметуть" зі стола.
Як приготувати смачний пиріг з цибулею, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Для початку поговоримо про інгредієнти. Вам не доведеться купувати дорогі продукти. Ба більше, майже усі складові ви точно зможете знайти на власній кухні.
Для тіста знадобляться:
Для начинки вам знадобляться:
Ви будете вражені, коли спробуєте пиріг з цибулею (фото: freepik.com)
Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, воно має стати м'яким. Потім візьміть велику миску або каструлю, у якій вам буде зручно замішувати тісто. Всипте туди усі 300 грамів борошна та увесь розпушувач, потім додайте щипку солі й поступово додавайте масло. Далі введіть у тісто сметану й починайте усе вимішувати.
У вас має вийти м'яке та однорідне тісто. Потім його варто накрити харчовою плівкою й перекласти на 40 хвилин до холодильника.
А поки тісто "відпочиває", починайте робити начинку. Почистьте та наріжте цибулю (тоненькими чтвертькільцями). Влийте у пательню соняшникову олію та смажте цибулю до золотистого кольору. Не забудьте про сіль.
Тісто має стати однорідним (фото: pixabay.com)
Твердий сир потрібно натерти, після чого змішайте його зі смаженою цибулею, яку попередньо варто остудити. Додайте туди ж усі 4 сирих яйця та гарно усе вимішайте, аби начинка стала однорідною.
Підготуйте форму (вона має бути круглою та мати 20 сантиметрів у діаметрі). Спочатку змажте її вершковим маслом, а потім посипте його борошном. Зайве висипте, форма має покритися "сорочкою", яка не дасть тісту пригоріти.
Розкочуйте тісто під діаметр форми, але враховуйте ще й бортики. Потім перекладіть його у форму та рівномірно викладіть начинку. Відправляйте пиріг у розігріту до 200 градусів духовку, там він має пробути приблизно 20-25 хвилин.
Коли ж пиріг буде готовий, не поспішайте одразу діставати його з форми. Зачекайте, поки він почне остигне, а вже потім виймайте смакоту й ріжте її шматочками.
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