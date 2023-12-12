Гости "сметут" эту вкуснятину мгновенно: простой и бюджетный сырно-луковый пирог на праздники

Если вам надоели "классические" праздничные блюда и вы хотите удивить гостей чем-нибудь вкусным и необычным, но при этом не потратить много времени и денег, вам точно стоит приготовить этот сырно-луковый пирог. Вы будете удивлены, когда увидите, как быстро его "сметут" со стола.
Как приготовить вкусный пирог с луком, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт шеф-повара Евгения Клопотенко.
Для начала поговорим об ингредиентах. Вам не придется покупать дорогие продукты. Более того, почти все составляющие вы точно сможете найти на собственной кухне.
Для теста понадобятся:
Для начинки вам понадобятся:
Вы будете в восторге, когда попробуете пирог с луком (фото: freepik.com)
Предварительно достаньте сливочное масло из холодильника, оно должно стать мягким. Затем возьмите большую миску или кастрюлю, в которой вам будет удобно замешивать тесто. Всыпьте туда все 300 гр. муки и весь разрыхлитель, затем добавьте щепотку соли и постепенно добавляйте масло. Затем введите в тесто сметану и начинайте все вымешивать.
У вас должно получиться мягкое и однородное тесто. Затем его следует накрыть пищевой пленкой и переложить на 40 минут в холодильник.
А пока тесто "отдыхает", начинайте делать начинку. Почистите и нарежьте лук (тоненькими четвертькольцами). Влейте в сковороду подсолнечное масло и жарьте лук до золотистого цвета. Не забудьте о соли.
Тесто должно стать однородным (фото: pixabay.com)
Твердый сыр нужно натереть, после чего смешайте его с жареным луком, который предварительно следует охладить. Добавьте туда все 4 сырых яйца и хорошо все вымешайте, чтобы начинка стала однородной.
Подготовьте форму (она должна быть круглой и иметь 20 сантиметров в диаметре). Сначала смажьте ее сливочным маслом, а затем посыпьте его мукой. Лишнее высыпьте, форма должна покрыться "рубашкой", которая не даст тесту пригореть.
Раскатывайте тесто под диаметр формы, но учитывайте еще и бортики. Затем переложите его в форму и равномерно выложите начинку. Отправляйте пирог в разогретую до 200 градусов духовку, там он должен пробыть примерно 20-25 минут.
Когда пирог будет готов, не спешите сразу доставать его из формы. Подождите, пока он начнет остыть, а потом вынимайте вкуснятину и режьте ее кусочками.
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