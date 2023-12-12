Гости "сметут" эту вкуснятину мгновенно: простой и бюджетный сырно-луковый пирог на праздники

Что нужно для приготовления

Для начала поговорим об ингредиентах. Вам не придется покупать дорогие продукты. Более того, почти все составляющие вы точно сможете найти на собственной кухне.

Для теста понадобятся:

300 гр. муки и еще немного (10 гр.) для посыпания формы для запекания

200 гр. сливочного масла с 82,5% жирности, а также 20 граммов для смазывания формы

6 ст. л. сметаны с жирностью в 20%

10 грамм разрыхлителя.

Для начинки вам понадобятся:

6 луковиц

4 яйца

350 граммов твердого сыра

50 мл. подсолнечного масла

соль (по вашему вкусу).

Вы будете в восторге, когда попробуете пирог с луком (фото: freepik.com)

Этапы приготовления

Предварительно достаньте сливочное масло из холодильника, оно должно стать мягким. Затем возьмите большую миску или кастрюлю, в которой вам будет удобно замешивать тесто. Всыпьте туда все 300 гр. муки и весь разрыхлитель, затем добавьте щепотку соли и постепенно добавляйте масло. Затем введите в тесто сметану и начинайте все вымешивать.

У вас должно получиться мягкое и однородное тесто. Затем его следует накрыть пищевой пленкой и переложить на 40 минут в холодильник.

А пока тесто "отдыхает", начинайте делать начинку. Почистите и нарежьте лук (тоненькими четвертькольцами). Влейте в сковороду подсолнечное масло и жарьте лук до золотистого цвета. Не забудьте о соли.

Тесто должно стать однородным (фото: pixabay.com)

Твердый сыр нужно натереть, после чего смешайте его с жареным луком, который предварительно следует охладить. Добавьте туда все 4 сырых яйца и хорошо все вымешайте, чтобы начинка стала однородной.

Подготовьте форму (она должна быть круглой и иметь 20 сантиметров в диаметре). Сначала смажьте ее сливочным маслом, а затем посыпьте его мукой. Лишнее высыпьте, форма должна покрыться "рубашкой", которая не даст тесту пригореть.

Раскатывайте тесто под диаметр формы, но учитывайте еще и бортики. Затем переложите его в форму и равномерно выложите начинку. Отправляйте пирог в разогретую до 200 градусов духовку, там он должен пробыть примерно 20-25 минут.

Когда пирог будет готов, не спешите сразу доставать его из формы. Подождите, пока он начнет остыть, а потом вынимайте вкуснятину и режьте ее кусочками.