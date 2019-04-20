Госпитализация Дмитрия Быкова: врачи рассказали о состоянии писателя

Дмитрий Быков в больнице, куда он попал 16 апреля с подозрением на инфаркт мозга, начинает идти на поправку. Врачи сообщили о том, что состояние здоровья знаменитого российского оппозиционного писателя улучшилось. Об этом рассказал глава редсовета издания "Новая газета" Дмитрий Муратов в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, к Дмитрию Львовичу уже пустили родственников, и рядом с писателем в московской клинике Бурденко находятся его мать и сын.

Совладелец лектория "Прямая речь" Светлана Большакова написала в Facebook, что врачи в субботу, 20 апреля, отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Дмитрия Быкова.

Дмитрий Быков (фото: facebook.com/BykovDmitriyLvovich)

В комментариях к сообщению пользователи сети желают Дмитрию Быкову, который активно критикует действия Кремля по отношению к Украине и поддерживает украинского политзаключенного Олега Сенцова, скорейшего выздоровления и просят врачей сделать максимум для того, чтобы знаменитый писатель поскорее "вернулся в строй".

Пусть выздоравливает! Каждое утро начинаю с поиска новостей про Дмитрия Быкова!

Слава Богу! Дорогие врачи, в ваших руках интеллектуальная мощь России и не только (пишу из Беларуси). Явите чудо и верните нам Дмитрия!

Дмитрию Львовичу побыстрее поправиться и вернуться в строй, всем медикам - бесконечная благодарность, всем близким - здоровья, сил и не терять надежды

Один из немногих настоящих интеллектуалов России. Поправляйтесь скорее;

Зажали кулаки еще крепче;

Хорошая новость! Уверена, что все будет хорошо! Когда так много хороших людей желают здоровья, Дмитрий просто обязан срочно выздороветь! Мы с вами!

Скорейшего выздоровления и возвращения в строй талантливых и порядочных людей...

Дмитрий Быков (фото: facebook.com/BykovDmitriyLvovich)

Отметим, что не все россияне с грустью отреагировали на госпитализацию знаменитого писателя. Некоторые пользователи сети из-за критики агрессии РФ против Украины радуются тому, что Дмитрий Быков попал в больницу и желают ему смерти.

Напомним, что Дмитрию Быкову стало плохо 16 апреля в самолете сообщением Екатеринбург - Уфа, куда он отправлялся на лекцию "Русский анекдот как литературный жанр". 19 апреля медики диагостировали у писателя инфаркт головного мозга.