Госпитальеры просят украинцев о помощи: командир обратилась к людям

Медицинский добровольческий батальон Госпитальеры, который занимается оказанием первой медицинской помощи и эвакуацией раненых воинов с фронта еще с 2014 года, просит украинцев о помощи.
С призывом помочь обратилась к людям командир батальона Яна Зинкевич.
За 8 лет войны на Донбассе парамедиками батальона на передовой было спасено более 3000 раненых, а с момента полномасштабного вторжения к началу июля экипажи спасли еще более 2200 жизней.
"Сегодня нашему Медицинскому Добровольческому Батальону Госпитальеры исполнилось 8 лет. Многолетняя работа наших добровольцев, оказание помощи более 5 тыс. раненых, это заслуга каждого из нашей команды. Горжусь быть командиром каждого. И уже строю планы, что мы будем делать после победы", - написала Яна.
Она попросила украинцев помочь батальону для обеспечения их работы в дальнейшем. Всего собирают 15 миллионов гривен.
"При этом прошу присоединиться к сбору 15 млн гривен для нашего батальона и обеспечения его деятельности. Благодаря пожертвованиям даже 5, 10 гривен нам удается спасать жизнь каждый день уже столько лет", - отметила Зинкевич.
Для спасения жизней наших защитников Госпитальеры нуждаются не только в финансовой помощи, но и в большом перечне медикаментов и расходников.
Наибольшая потребность существует в жгутах-турникетах – современных высокоэффективных средствах для остановки кровотечения, ведь при ранении это важно сделать в первые 30 секунд. Ежедневно есть необходимость в десятках, а иногда и сотнях турникетов, поэтому команда батальона обращается к за помощью в приобретении средств.
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Федянович Ганна
Приватбанк
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Зинкевич Яна
Приватбанк
4441 1144 5575 9553
Дорошенко Тетяна
Монобанк
5168 7573 9302 2654
Ірина Чергава
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Герасим‘юк Олена
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First name: HANNA
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Напомним, что Госпитальеры – это добровольческая организация парамедиков, члены которой волонтеры, они не получают денежного довольствия.
Батальон не получает поддержки от государства и своей деятельностью обязан исключительно людям, которые приобщены к работе организации и поступающим благотворительным взносам.
Напомним, что у Госпитальеров недавно произошло страшное горе.