Госпитальеры просят украинцев о помощи: командир обратилась к людям

За 8 лет войны на Донбассе парамедиками батальона на передовой было спасено более 3000 раненых, а с момента полномасштабного вторжения к началу июля экипажи спасли еще более 2200 жизней.

"Сегодня нашему Медицинскому Добровольческому Батальону Госпитальеры исполнилось 8 лет. Многолетняя работа наших добровольцев, оказание помощи более 5 тыс. раненых, это заслуга каждого из нашей команды. Горжусь быть командиром каждого. И уже строю планы, что мы будем делать после победы", - написала Яна.

Она попросила украинцев помочь батальону для обеспечения их работы в дальнейшем. Всего собирают 15 миллионов гривен.

"При этом прошу присоединиться к сбору 15 млн гривен для нашего батальона и обеспечения его деятельности. Благодаря пожертвованиям даже 5, 10 гривен нам удается спасать жизнь каждый день уже столько лет", - отметила Зинкевич.

Для спасения жизней наших защитников Госпитальеры нуждаются не только в финансовой помощи, но и в большом перечне медикаментов и расходников.

Наибольшая потребность существует в жгутах-турникетах – современных высокоэффективных средствах для остановки кровотечения, ведь при ранении это важно сделать в первые 30 секунд. Ежедневно есть необходимость в десятках, а иногда и сотнях турникетов, поэтому команда батальона обращается к за помощью в приобретении средств.

Напомним, что Госпитальеры – это добровольческая организация парамедиков, члены которой волонтеры, они не получают денежного довольствия.

Батальон не получает поддержки от государства и своей деятельностью обязан исключительно людям, которые приобщены к работе организации и поступающим благотворительным взносам.