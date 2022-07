Госпітальєри просять українців про допомогу: командир звернулася до людей

За 8 років війни на Донбасі парамедиками батальйону на передовій було врятовано понад 3000 поранених, а з моменту повномасштабного вторгнення до початку липня екіпажі врятували ще понад 2200 життів.

"Сьогодні нашому медичному добровольчому батальйону Госпітальєри виповнилося 8 років. Багаторічна робота наших добровольців, надання допомоги понад 5 тис. поранених, це заслуга кожного з нашої команди. Пишаюся бути командиром кожного. І вже будую плани, що ми будемо робити після перемоги", - написала Яна.

Вона попросила українців допомогти батальйону для забезпечення їх роботи надалі. Всього збирають 15 мільйонів гривень.

"При цьому прошу приєднатися до збору 15 млн гривень для нашого батальйону і забезпечення його діяльності. Завдяки пожертвам навіть 5, 10 гривень нам вдається рятувати життя щодня вже стільки років", - зазначила Зінкевич.

Для порятунку життів наших захисників Госпітальєри потребують не лише фінансової допомоги, а й великого переліку медикаментів та витратних матеріалів.

Найбільша потреба існує в джгутах-турнікетах - сучасних високоефективних засобах для зупинки кровотечі, адже при пораненні це важливо зробити в перші 30 секунд. Щодня є необхідність в десятках, а іноді і сотнях турнікетів, тому команда батальйону звертається до за допомогою в придбанні коштів.

Нагадаємо, що Госпітальєри – це добровольча організація парамедиків, члени якої волонтери, вони не отримують грошового забезпечення.

Батальйон не отримує підтримки від держави і своєю діяльністю зобов'язаний виключно людям, які долучені до роботи організації та надходять благодійним внескам.