Гороскоп здоровья на июнь: кому из знаков Зодиака грозят неприятности

Известный астролог Хаял Алекперов рассказал, кому из знаков Зодиака нужно внимательно отнестись в июне к своему здоровью. Он отметил, что большинство проблем со здоровьем возникает из-за стрессов и перенапряжения и порекомендовал использовать лето для отдыха на природе и отпуска. Свои рекомендации он рассказал для издания "Факты".

Овнам в июне не рекомендуется сдерживать претензии к окружающим, так как это чревато проблемами с горлом и связками. Однако ругаться с окружающими не стоит, а сбрасывать эмоции можно другим способом – заниматься любимым делом или устраивать ежедневные прогулки.

Тельцам в июне грозит нервное перенапряжение и стресс. Чтобы этого избежать, им нужно расслабиться, отдохнуть и сбросить обороты. Стоит принять приглашение друзей отдохнуть на природе, сходить в кино и даже совершить небольшое путешествие.

Близнецам грозят проблемы с сердечно-сосудистой системой, так как в июне они столкнутся с новыми задачами и ответственностью. Астролог рекомендует им проще относиться к неудачам и ошибкам, достаточно спать и наполнить жизнь приятными эмоциями.

Раки в июне будут склонны к самокопанию и это потянет за собой проблемы с желудком и разлады пищеварения. Звезды советуют не экспериментировать в питании и не переедать, а в эмоциональном плане – нужно чаще себя хвалить, даже за малейшие достижения.

Львы будут в начале лета очень эмоциональны и это негативно скажется на их эндокринной системой. Астролог рекомендует заниматься спортом, переключаться на позитив и правильно сбрасывать эмоции.

Гороскоп здоровья на июнь 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Девам звезды сулят спокойный месяц, но в июне им стоит заняться профилактикой, укрепить иммунитет и подлечить хронические заболевания.

Весы почувствуют в июне прилив сил и энергии и попытаются взяться за все дела одновременно, что приведет к проблемам со спиной и суставами. Им рекомендуется достаточно отдыхать и правильно распределять нагрузку.

У Скорпионов начнет барахлить сердце и дадут о себе знать давние переживания и нервные срывы. Им стоит при первых признаках недомогания обратиться к специалистам и не пускать заболевание на самотек.

У Стрельцов возможно обострение хронических заболеваний, поэтому им стоит внимательно отнестись к своему самочувствию. Астролог советует вовремя заняться профилактикой.

У Козерогов июнь станет очень хлопотным месяцем и на них свалится много задач, которые будут требовать быстрого решения. Все это может привести к частым головным болям. Им рекомендуется дозировать отдых и работу, а также побольше гулять с друзьями и полноценно спать.

Водолеи могут в начале лета объявить войну вредным привычкам и изменить свою жизнь, так как июнь для них очень благоприятный месяц.

Рыбам нужно быть аккуратнее в быту, так как есть вероятность травм. А конец месяца прекрасно подходит для перехода на правильное питание и очищение организма.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что астрологи составили любовный гороскоп на июнь для всех знаков Зодиака.

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