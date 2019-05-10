Гороскоп удачи: кого ждет триумф в мае

Гороскоп самых удачливых знаков Зодиака в мае 2019 поможет рожденным под этими созвездиями укрепиться в мысли, что все старания и чаяния должны принести достойный результат. И уже в этом месяце. Астрологи приободряют героев, что если дорогу осилит идущий, то в мае представители четырех знаков Зодиака вообще будут двигаться семимильными шагами.

Трудолюбивые Овны

Удача улыбнется Овнам, и в мае ваша харизма, умноженная на усердие, сможет принести достойное вознаграждение от природного трудолюбия и накопленного опыта (читай - мастерства). Рожденные под созвездием Овна в последнем весеннем месяце смогут открыть для себя много дверей, которые раньше "заедали", а также добиться новых высот. Астрологи советуют максимально использовать ваши таланты и избегать сомнительных авантюр.

Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Скорпионы бьют в цель

В мае представители знака Зодиака Скорпион смогут начать большое дело, о котором длительное время только рассуждали и взвешивали все "за" и "против". Настало время действовать. Вашим проектам будет способствовать "попутный ветер", астрологи говорят о благосклонности фортуны, что поможет за этот период развить начинание до внушительных результатов. Также эксперты отмечают, что май будет успешным и для вложений средств, и смены карьеры, а также и для начала новых отношений.

Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Лев возьмет свое

Май позволит Львам пожинать плоды длительных рабочих проектов, и даже "сбить сливки" с них. Третий месяц весны также удачный для отдыха или небольшого отпуска. При этом сопутствующие реласку новые знакомства и свежие идеи принесут вам выгоду и станут "золотыми" - главное, уделите им ваше драгоценное внимание и не отмахивайтесь, чтобы подольше позагорать на солнышке. Астрологи советуют быть открытым, а также говорят о высокой вероятности получить в мае приятный презент от дорогого человека.

Иллюстративное фото (pixabay.com/darkmoon1968)

Двойная сила Близнецов

У Близнецов май будет богатым на позитивные результаты в рабочей сфере, особенно для творческих профессий. Причем успех погонит вас вперед, и схватив удачу за хвост Близнецы могут с головой ринуться завершать долгосрочные проекты и начинать новые. В этом отношении астрологи не рекомендуют забывать о близких, которые также требуют вашего внимания. Ведь семья - первая и самая надежная помощь: и радость разделит, и если оступитесь - поддержит.

Иллюстративное фото (twitter.comAstrologyK)

Как сообщалось ранее, астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые абсолютно комфортно чувствуют себя в хаосе и беспорядке.

Также мы писали о том, что гороскоп здоровья на май 2019 года сулит некоторым знакам Зодиака ухудшение самочувствия, снижение энергетического потенциала и не только.

Добавим, что эксперты назвали самых верных знаков Зодиака, которые отличаются среди остальных особенной преданностью и честностью в любовных отношениях.