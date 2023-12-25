Гороскоп на тиждень по картах Таро: на кого під Новий рік чекає диво, а на кого - скандал

Овен

На вас чекає величезне щастя. Новий тиждень подарує вам безліч унікальних можливостей. Для досягнення успіху вам варто відмовитися від стереотипного мислення і додати більше новизни.

У відносинах з коханою людиною ви будете насолоджуватися гармонією. Однак є ймовірність того, що ваша друга половинка у чомусь помилиться. Не варто робити через це трагедію, жодних проблем ця ситуація не принесе.

Телець

Цей тиждень буде веселим і безтурботним. Ви зможете провести багато часу з родичами та близькими людьми. Насолоджуйтесь цим часом та не звалюйте на себе багато роботи.

Не хвилюйтесь, навіть якщо ви вирішите "прогуляти" або навіть "відкосити" від якихось обов'язків, начальство поставиться до цього з розумінням. Ви зможете легко згладити всі гострі кути. Виявіть свої найкращі якості та пам'ятайте, що посмішка та добрі слова здатні зробити вас переможцем.

Близнюки

Найближчими днями ви опинитеся в центрі уваги. Крім цього, на вас чекає неймовірний фінансовий успіх. Під кінець року вас буквально засипле грошима.

Насолоджуючись успіхом, не забувайте про свою другу половинку. Приділіть увагу коханій людині. А якщо у вас ще немає партнера, не переживайте. Незабаром ви його зустрінете.

Рак

Останній тиждень цього року подарує вам віру у диво. Вам варто відкинути погані думки та викреслити зі свого життя все, що приносить вам негативні емоції. Настав час забути, що вас турбувало.

На вас чекає успіх у всіх починаннях. Однак будьте готові, що деякі ситуації можуть призвести до того, що вам доведеться сперечатися. Не сумнівайтесь у собі та будьте переконливими.

Лев

Цей тиждень готує вам чимало викликів. Будьте готові до того, що вам доведеться виявити всі свої таланти. Будьте продуктивними та не лінуйтеся, тільки тоді на вас чекає нагорода.

Намагайтеся контролювати емоції. Будьте обережні, між вами та вашою другою половинкою може розгорітися скандал. Крім цього є ризик, що через якусь суперечку з колегами ви можете отримати удар по репутації.

Діва

Вам доведеться взяти на себе нові обов'язки. Переживати не варто, ви з усім упораєтесь. Новий тиждень принесе масу захоплюючих пригод та незвичайних подій.

Не намагайтеся змінити перебіг долі. Приймайте все, що відбувається, і не бійтеся змін. Вам не загрожують проблеми, але ви можете зіпсувати собі настрій через свої страхи.

Терези

Ви зможете насолодитися спокоєм і забути про суєту. Деколи варто трохи сповільнитися, обов'язково знайдіть час для відпочинку. Також вам варто виявити терпіння, хтось із близького оточення може вас розчарувати. Однак не варто влаштовувати через це скандалу.

Постарайтеся допомогти тому, хто потребує вашої підтримки. Не бійтеся давати поради та пропонувати свою допомогу. Вам будуть дуже вдячні.

Скорпіон

Новий тиждень готує для вас справжні "американські гірки". Ви можете розлютитися і образити людину, яка на це зовсім не заслуговує. Якщо так станеться, знайдіть у собі сили та виправте ситуацію, постарайтеся загладити провину.

А ось на роботі на вас чекають хороші новини. Ви зможете отримати схвалення начальства та вразити всіх своєю продуктивністю. Також вам варто задуматися про глобальні звершення, подумайте, що ви хочете змінити у своєму житті.

Стрілець

На вас чекають приємні сюрпризи. Доля вирішила нагородити вас за старання. А тому вам варто задуматися, як провести ці дні весело та без метушні. Відкладіть усі важливі справи, вони зачекають.

Однак не зловживайте шкідливими навичками, вони можуть вдарити по здоров'ю. Подбайте про свій організм і проведіть тиждень з користю і для тіла, і для душі.

Козоріг

Ви будете сповнені мотивації та зможете відкрити будь-які двері. Вороги намагалися вам насолити, але всі їхні плани виявилися провальними. І це точно вас потішить. Однак не поспішайте з відплатою, карма розпорядиться без вашого втручання.

Якщо ви маєте можливість, сплануйте подорож. Воно піде вам на користь. Якщо ж фінанси не дозволяють, насолодіться прогулянкою в парку - ви можете зустріти людину, яка стане вашим добрим другом.

Водолій

Вас із головою накриє щастя. Чекайте на хороші новини і дозвольте собі щиро порадіти. Окрім цього, готуйтеся до доленосного знайомства.

Вам може запропонувати цікаву вакансію. Якщо ви готові до пригод, погодьтеся. Якщо ж ви хочете спокою, знайдіть правильні слова і ввічливо відмовтеся.

Риби

Ви зможете прогнозувати події та знайдете правильне рішення у непростій ситуації. Не тікайте від відповідальності та не бійтеся помилок. Вам варто подивитись своїм страхам у вічі.

Зберігайте оптимізм і не забувайте про своїх друзів. Обов'язково проведіть час із тими, хто підіймає ваш настрій. До кінця цього року вам варто зарядитись позитивними емоціями.