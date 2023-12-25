Гороскоп на неделю по картам Таро: кого под Новый год ждет чудо, а кого - скандал

Овен

Вас ждет огромное счастье. Новая неделя подарит вам массу уникальных возможностей. Для достижения успеха вам стоит отказаться от стереотипного мышления и добавить в жизнь побольше новизны.

В отношениях с любимым человеком вы будете наслаждаться гармонией. Однако есть вероятность того, что ваша вторая половинка в чем-то ошибется. Не стоит делать из-за этого трагедию, никаких проблем эта оплошность не принесет.

Телец

Эта неделя будет веселой и беззаботной. Вы сможете провести много времени с родственниками и близкими людьми. Наслаждайтесь этим временем и не взваливайте на себя много работы.

Не переживайте, даже если вы решите "прогулять" или даже "откосить" от каких-то обязанностей, начальство отнесется к этому с пониманием. Вы сможете легко сгладить все острые углы. Проявите свои лучшие качества и помните, что улыбка и добрые слова способны сделать вас победителем.

Близнецы

В ближайшие дни вы окажетесь в центре внимания. Помимо этого, вас ждет невероятный финансовый успех. Под конец года вас буквально засыпет деньгами.

Наслаждаясь успехом, не забывайте о своей второй половинке. Уделите внимание любимому человеку. А если же у вас еще нет партнера, не переживайте. Скоро вы его встретите.

Рак

Последняя неделя этого года подарит вам веру в чудо. Вам стоит отбросить плохие мысли и вычеркнуть из своей жизни все, что приносит вам негативные эмоции. Пришло время забыть о том, что вас беспокоило.

Вас ждет успех во всех начинаниях. Однако будьте готовы, что некоторые ситуации могут привести к тому, что вам придется спорить. Не сомневайтесь в себе и будьте убедительны.

Лев

Эта неделя готовит для вас немало вызовов. Будьте готовы к тому, что вам придется проявить все свои таланты. Будьте продуктивными и не ленитесь, только тогда вас ждет награда.

Постарайтесь контролировать эмоции. Будьте осторожны, между вами и вашей второй половинкой может разгореться скандал. Помимо этого, есть риск, что из-за какого-то спора с коллегами вы можете получить удар по репутации.

Дева

Вам придется взять на себя новые обязанности. Переживать не стоит, вы со всем справитесь. Новая неделя принесет массу захватывающих приключений и необычных событий.

Не пытайтесь изменить ход судьбы. Принимайте все происходящее и не бойтесь перемен. Вам не грозят проблемы, но вы можете испортить себе настроение из-за своих же страхов.

Весы

Вы сможете насладиться спокойствием и забыть о суете. Порой стоит немного замедлиться, обязательно найдите время для отдыха. Также вам стоит проявить терпение, кто-то из близкого окружения может вас разочаровать. Однако не стоит устраивать из-за этого скандал.

Постарайтесь помочь тому, кто нуждается в вашей поддержке. Не бойтесь давать советы и предлагать свою помощь. Вам будут очень благодарны.

Скорпион

Новая неделя готовит для вас настоящие "американские горки". Вы можете вспылить и обидеть человека, который этого совсем не заслуживает. Если так случится, найдите в себе силы и исправьте ситуацию, постарайтесь загладить вину.

А вот на работе вас ждут хорошие новости. Вы сможете получить одобрение начальства и впечатлить всех своей продуктивностью. Также вам стоит задуматься о глобальных свершениях, подумайте, что вы хотите изменить в своей жизни.

Стрелец

Вас ждут приятные сюрпризы. Судьба решила наградить вас за старания. А потому вам стоит задуматься, как провести эти дни весело и без суматохи. Отложите все важные дела, они подождут.

Однако не злоупотребляйте вредными привычками, они могут ударить по здоровью. Позаботьтесь о своем организме и проведите неделю с пользой и для тела, и для души.

Козерог

Вы будете полны мотивации и сможете открыть любые двери. Враги пытались вам насолить, но все их планы оказались провальными. И это точно вас порадует. Однако не спешите с возмездием, карма распорядится и без вашего вмешательства.

Если у вас есть возможность, спланируйте путешествие. Оно пойдет вам на пользу. Если же финансы не позволяют, насладитесь прогулкой в парке - вы можете встретить человека, который станет вашим хорошим другом.

Водолей

Вас с головой накроет счастье. Ждите хороших новостей и позвольте себе искренне порадоваться. Кроме этого, готовьтесь к судьбоносному знакомству.

Вам могут предложить интересную вакансию. Если вы готовы к приключениям, соглашайтесь. Если же вы хотите спокойствия, найдите правильные слова и вежливо откажитесь.

Рыбы

Вы сможете прогнозировать события и найдете правильное решение в непростой ситуации. Не убегайте от ответственности и не бойтесь ошибок. Вам стоит взглянуть своим страхам в глаза.

Сохраняйте оптимизм и не забывайте о своих друзьях. Обязательно проведите время с теми, кто поднимает ваше настроение. До конца этого года вам стоит зарядиться положительными эмоциями.