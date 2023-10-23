Гороскоп на тиждень по картах Таро: дізнайтесь, на кого чекає неземне багатство

Гороскоп по картах Таро, з 23 по 29 жовтня 2023 року, обіцяє деяким знакам Зодіаку величезне щастя. Комусь пощастить у коханні, а хтось зірве куш.

Що новий тиждень готує саме для вашого знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на astrotalk .

Овен

На вас чекає достаток. Ви зможете зосередитися на турботі про себе, зайнятися творчістю та налагодити стосунки. Ви купатиметеся в грошах, якщо знайдете справу, в якій розкриєте свій потенціал.

Телець

Вам варто бути рішучими, це принесе успіх. Прагніть кращого життя і не бійтеся перешкод. Перемога вже близько, проте пам'ятайте, що в гонитві за щастям важливо не втратити рівновагу. В усьому важливий баланс.

Близнюки

Новий тиждень принесе вам любовні пригоди. Ви зможете знайти свою другу половинку або зміцнити стосунки з тим, хто вам дорогий. Відкрийте серце і не бійтеся пристрасті. Дайте волю емоціям та не стримуйте себе.

Рак

Ви можете зрозуміти, що придушуєте свої бажання. Приділіть час "самокопанню", проаналізуйте своє життя. Не бійтеся мріяти та слухайте свою інтуїцію. Довіртеся своїм емоціям, на вас чекає щось неймовірне.

Лев

Новий тиждень принесе вам привід для радості. Діліться своїм щастям з оточуючими і не шкодуйте добрих слів. Дайте волю внутрішній дитині та влаштуйте справжнє свято життя.

Діва

Вам варто провести час на самоті. Оцініть свої вчинки, займіться аналізом усього, що відбувається. Не варто чекати на поради від друзів, вам потрібно навчитися вирішувати проблеми самостійно.

Терези

Ви зможете порадіти, справедливість нарешті переможе. Закопайте сокиру війни і залиште всі образи в минулому. Настав час рухатися вперед, дійте чесно і не переходьте на бік зла.

Скорпіон

У ваше життя увірвуться раптові зміни. Не бійтеся спалювати мости та руйнувати стереотипи. Ви отримаєте чимало можливостей для розвитку та зростання. Використовуйте цей шанс.

Стрілець

Незабаром ви зрозумієте, що "чорна" смуга закінчилася. Успіх буде на вашому боці, важливо лише набратися терпіння. Не бійтеся пробувати щось нове та отримуйте цінний досвід.

Козоріг

Вам варто виявити максимальну обережність. Боріться зі спокусами та відмовтеся від шкідливих звичок. Подбайте про себе і почніть нове життя. Усе погане залиште у минулому.

Водолій

Новий тиждень подарує вам зцілення та вилікує усі душевні рани. Отримуйте подарунки від Всесвіту та сяйте, висвітлюючи шлях іншим. Ви можете відродитися з попелу, наче фенікс.

Риби

Вам варто зменшити темп. Не намагайтеся контролювати все довкола. Часом варто пригальмувати, це не буде вашим програшем - це дасть вам можливість оцінити те, що відбувається, і ухвалити правильне рішення.