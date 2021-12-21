Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака: какие перемены подарит вам Тигр в 2022 году

Овен

Карта "Колесница", выпавшая вам, значит полную гармонию, спокойствие и уверенность. Вас ждет рост и продвижение по карьере, а все препятствия вам удастся преодолеть своими силами.

Овны-одиночки имеют хороший шанс встретить вторую половинку. Новые знакомства, приятные путешествия - вот что ждет вас в следующем году.

Телец

Карта "Император" означает силу, власть, смелость, величие и уверенность. Тельца в 2022 году ждет путь познания себя, вы станете мудрыми, рассудительными, и вам поддадутся самые сложные задачи.

Удачным следующий год станет и для того, чтобы устроить свою семейную жизнь.

Близнецы

Перевернутая карта "Смерть" предупреждает, что в 2022 году в вашей жизни закончится текущий период и начнется нечто новое.

Возможно, вы будете нелегко переживать эти перемены. Но трудности преодолеть вам все же придется, чтобы ощутить внутреннее перерождение, спокойствие и гармонию. Год Тигра окажется очень хорошим временем для устройства личной жизни.

Рак

Карта "Отшельник" означает познание и принятие самого себя. В год Тигра вам придется бороться со страстями и заблуждениями.

Все ваши неудачи связаны с тем, что вы плохо понимаете все грани своей личности и не умеете выгодно использовать сильные черты своего характера. Но в году Тигра вы наконец-то сможете встать на путь истинный, достичь успехов в работе и учебе.

Лев

Ваша карта - перевернутый "Мир". Это значит, что вас ждут важные жизненные перемены и уроки.

Произойдет немало ситуаций, в которых вы будете чувствовать себя будто не в своей тарелке, но избегать этого не нужно, так как вы сможете открыть новые перспективы. Одиноких Львов ждет перспективное знакомство.

Дева

Ваша карта - "Влюбленные", она значит, что вас ждет важнейший выбор, который позволит вам выйти на совершенно новый духовный уровень.

Семейные Девы взглянут на своих родных и близких по-новому, оценят их по достоинству. Одиноким представителям этого знака звезды дадут шанс встретить родную душу.

Весы

Перевернутая карта "Дьявол" значит для вас год, полный суеты и соблазнов. Но вы сможете преодолеть трудности и взять себя в руки, в итоге встав на путь истинный и ощутив гармонию в душе.

Вы сможете ясно разглядеть свой путь, станете увереннее в себе и сможете сами исполнить все свои заветные желания.

Скорпион

Карта "Маг" значит воображение, амбициозность, уверенность в себе, лидерские качества и интуицию. Это то, что будет с вами в наступающем году Тигра.

Благодаря такому набору вы сможете решить все накопившиеся проблемы как в карьере, так и в личной жизни и здорово продвинуться вперед.

Стрелец

Карта "Звезда" значит, что год Тигра станет для вас очень удачным. Она символизирует новые надежды, радостные перемены, любовь и крепкое здоровье.

Ищите новые хобби, осваивайте интересные навыки, а ваше природное обаяние поможет вам достигнуть высот.

Козерог

Ваша карта "Шут" символизирует приключения, экстремальные ситуации и новые впечатления, а также предупреждает о необходимости быть осторожнее.

Новый год сулит много крутых поворотов судьбы, но благодаря расчетливости и продуманности, вам удастся достичь впечатляющих успехов как в карьере, так и в личной жизни.

Водолей

Перевернутая "Башня" значит, что вы сможете решить застарелые конфликты, если только не будете подавлять свои чувства и эмоции, будете искренними и открытыми.

В этом случае в вашу жизнь придут позитивные перемены - Водолеи сможете продвинуться по карьерной лестнице и укрепить отношения с теми, кто вам дорог.

Рыбы

Рыбам досталась перевернутая карта "Луна". Это значит, что вам не следует полагаться на интуицию, ведь она может подвести и притянуть в жизнь не самые радостные события.

А вот рациональность, практичность и холодный ум помогут избавиться от хаоса, расставить все по местам и определиться с целями на ближайший год. В личной жизни вам удастся избавиться от иллюзий относительно своего партнера и открыться ему полностью.