Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку: які зміни подарує вам Тигр у 2022 році

Овен

Карта "Колісниця", що випала вам, означає повну гармонію, спокій і впевненість. Вас чекає зростання і просування по кар'єрі, а всі перешкоди вам вдасться подолати своїми силами.

Овни-одинаки мають хороший шанс зустріти другу половинку. Нові знайомства, приємні подорожі - ось що чекає вас в наступному році.

Телець

Карта "Імператор" означає силу, владу, сміливість, велич і впевненість. Тельця в 2022 році чекає шлях пізнання себе, ви станете мудрими, розважливими, і вам піддадуться найскладніші завдання.

Вдалим наступний рік стане і для того, щоб влаштувати своє сімейне життя.

Близнюки

Перевернута карта "Смерть" попереджає, що в 2022 році у вашому житті закінчиться поточний період і почнеться щось нове.

Можливо, ви будете нелегко переживати ці зміни. Але труднощі подолати вам все ж доведеться, щоб відчути внутрішнє переродження, спокій і гармонію. Рік Тигра виявиться дуже хорошим часом для влаштування особистого життя.

Рак

Карта "Відлюдник" означає пізнання і прийняття самого себе. У рік Тигра вам доведеться боротися з пристрастями і помилками.

Всі ваші невдачі пов'язані з тим, що ви погано розумієте всі грані своєї особистості і не вмієте вигідно використовувати сильні риси свого характеру. Але в році Тигра ви нарешті зможете встати на шлях істинний, досягти успіхів в роботі і навчанні.

Лев

Ваша карта - перевернутий "Мир". Це означає, що вас чекають важливі життєві зміни і уроки.

Відбудеться чимало ситуацій, в яких ви будете почувати себе ніби не в своїй тарілці, але уникати цього не потрібно, так як ви зможете відкрити нові перспективи. Самотніх Левів чекає перспективне знайомство.

Діва

Ваша карта - "Закохані", вона означає, що вас чекає найважливіший вибір, який дозволить вам вийти на абсолютно новий духовний рівень.

Сімейні Діви поглянуть на своїх рідних і близьких по-новому, оцінять їх по достоїнству. Одиноким представникам цього знака зірки дадуть шанс зустріти рідну душу.

Терези

Перевернута карта "Диявол" означає для вас рік, повний суєти і спокус. Але ви зможете подолати труднощі і взяти себе в руки, в результаті ставши на шлях істинний і відчувши гармонію в душі.

Ви зможете ясно розгледіти свій шлях, станете впевненіше в собі і зможете самі виконати всі свої заповітні бажання.

Скорпіон

Карта " Маг " означає уяву, амбітність, впевненість в собі, лідерські якості та інтуїцію. Це те, що буде з вами в наступаючому році Тигра.

Завдяки такому набору ви зможете вирішити всі накопичені проблеми як в кар'єрі, так і в особистому житті і здорово просунутися вперед.

Стрілець

Карта "Зірка" означає, що рік Тигра стане для вас дуже вдалим. Вона символізує нові надії, радісні зміни, любов і міцне здоров'я.

Шукайте нові хобі, освоюйте цікаві навички, а ваша природна чарівність допоможе вам досягти висот.

Козеріг

Ваша карта "Блазень" символізує пригоди, екстремальні ситуації і нові враження, а також попереджає про необхідність бути обережніше.

Новий рік обіцяє багато крутих поворотів долі, але завдяки розважливості і продуманості, вам вдасться досягти вражаючих успіхів як в кар'єрі, так і в особистому житті.

Водолій

Перевернута "Вежа" означає, що ви зможете вирішити застарілі конфлікти, якщо тільки не будете придушувати свої почуття і емоції, будете щирими і відкритими.

В цьому випадку у ваше життя прийдуть позитивні зміни - Водолії зможете просунутися по кар'єрних сходах і зміцнити відносини з тими, хто вам доріг.

Риби

Рибам дісталася перевернута карта "Місяць". Це означає, що вам не слід покладатися на інтуїцію, адже вона може підвести і притягнути в життя не найрадісніші події.

А ось раціональність, практичність і холодний розум допоможуть позбутися хаосу, розставити все по місцях і визначитися з цілями на найближчий рік. В особистому житті вам вдасться позбутися від ілюзій щодо свого партнера і відкритися йому повністю.