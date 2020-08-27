Гороскоп Таро на сентябрь всем знакам Зодиака: кто обретет новую любовь, а кого ждут неудачи

Гороскоп Таро на сентябрь 2020 подскажет, чего ждать всем знакам Зодиака в самой прекрасной жизненной сфере - любви. Таролог рассказала, кому карты сулят новые знакомства, флирт, встречи и море наслаждения, а для кого сентябрь станет месяцем разочарований, скандалов и неожиданных поворотов.

Таропрогноз составила для Styler известный украинский таролог Елена Саламандра. Специалист по картам Таро дала совет каждому знаку Зодиака, как вынести из первого месяца осени правильные уроки и добиться любовных побед.

Овен

Одиноким Овнам сентябрь принесет много интересных впечатлений. Ожидайте знакомства с романтичным человеком, шанс начать новые отношения. Ждут симпатия, флирт, впечатления.

У Овнов в паре произойдет сближение с партнером. Отличное время для совместных покупок, планов на будущее. Захочется перевести отношения на новый уровень.

Телец

В этом месяце одиноким Тельцам лучше направить свою энергию на работу. В любви встретятся люди конфликтные, избегающие серьезных отношений. Не принимайте близко к сердцу такие ситуации.

Тельцам в паре грозят конфликты с близким человеком. Постарайтесь не давать волю эмоциям, тогда ссоры окажутся проходящими.

Близнецы

Близнецов без пары ждет пауза в новых знакомствах. Вы поймете чего хотите от любви, какого человека видите рядом. Подойдут медитации, духовные практики.

Близнецы в паре почувствуют сближение с близким человеком. Много эмоций, романтика, совместные посещения кафе, прогулки.

Рак

Одиноких Раков ждут долгожданные новые впечатления, симпатии. Захотите общаться, знакомиться. Не отказывайтесь от помощи в поиске второй половинки от коллег или знакомых.

Раки в паре обретут гармонию в отношениях и близость. Прошлые конфликты завершатся и уступят место взаимопониманию.

Лев

Одиноких Львов ждут новые знакомства и впечатления. Осень порадует симпатиями, шансом начала новых отношений. Смело знакомьтесь, не откладывайте личную жизнь на потом.

Львам в паре предстоит проверка чувств. Не берите на себя всю ответственность за отношения. Делите семейные обязанности с партнером.

Дева

Одиноких Дев ждет возвращение прошлых любовных контактов. Перед Вами встанет выбор - завершить эту связь окончательно или дать шанс новому развитию.

У Дев в паре отношения пройдут период сложностей. Обиды, конфликты и переживания. Если Вы сделаете верные выводы - связь укрепится. Избегайте в течении месяца принятия важных решений о судьбе отношений под влиянием эмоций.

Весы

Одиноких Весов ждут неожиданные знакомства, позитив. Вам захочется общения, хороших эмоций. Противоположный пол одарит вниманием.

Весов в паре порадует сближение с любимым человеком. Сплотят общие дела и задачи.

Скорпион

Одиноких Скорпионов ждет период познания себя и противоположного пола. Не торопитесь начинать новые отношения. В Вашу личную жизнь попадет человек, который не будет искать стабильности.

Скорпионы в отношениях столкнутся со сложностями, недопониманием со стороны близкого человека. Постарайтесь не идти на конфликты, выяснения отношений.

Стрелец

Одинокие Стрельцы будьте аккуратны! Месяц не совсем подходит для начала новой любви. Вы воспримите одиночество или отказы со стороны потенциальных партнеров эмоционально, близко к сердцу. Не теряйте равновесия и веры в себя.

Стрельцов в отношениях ждет серьезность и ответственность. Со своим партнером начнете задумываться о совместном будущем. Хороший период перевести связь на новый уровень.

Козерог

Для одиноких Козерогов месяц приготовил шанс нового интересного знакомства, которое окажется перспективным и вполне может перерасти в серьезный роман.

Козероги в отношениях приготовьтесь к массе домашних дел, общих задач. Отношения укрепятся, если с близким человеком Вы проявите себя как хорошая команда.

Водолей

Одинокие Водолеи остерегайтесь попадания в любовные треугольники, сплетен, переживаний. Энергию лучше направить в работу, а в личной жизни сделать паузу. Потенциальные партнеры проявят нечестность и несерьезность.

Водолеев в отношениях порадует понимание, близость с партнером. Отличное время для личной жизни, совместных поездок, приятных впечатлений.

Рыбы

Одинокие Рыбы не принимайте близко к сердцу одиночество. Вы многое делали для отношений ранее, а сейчас хорошее время побыть наедине самим с собой и набраться сил для новой любви.

Рыб в паре ждут приятные впечатления, близость с партнером. Отношения укрепят поездки, смена обстановки, романтика.

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