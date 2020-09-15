Гороскоп Таро на октябрь: осень подарит уникальную возможность поменять жизнь

Гороскоп Таро на октябрь расскажет про новые перспективы, возможности в карьере, работе, любви и вопросах финансов. Нас ждут новые знакомства, интересные встречи, неожиданная прибыль, но нужно остерегаться обмана.

Именитый украинский таролог Елена Саламандра рассказала Styler, какие шансы готовит нам судьба в средине осени.

Карта месяца - "Колесница". Это значит, что ведущими сферами месяца станут дела, карьера и работа.

"Если поставите перед собой новые и значимые цели, достигните желаемого в короткие сроки. Пришло время действовать. Удача будет на стороне лидеров." Начало новых проектов и идей приведет к росту, развитию, а в дальнем - принесет прибыль", - рассказала Саламандра.

Октябрь - отличный месяц для поездок, командировок, перемен в жизни, активности.

Любовь - карта "Жрица". Месяц принесет много интересных событий, знакомств. Не стоит обговаривать личную жизнь с другими людьми, это приведет к зависти и сплетням. Лучше держать любовь в тайне, тогда личное порадует событиями.

Семья - карта "3 жезлов". Октябрь станет отличным временем для укрепления семейных отношений. На ура пройдут праздники, совместные ужины, общие дела. Сплоченность близких людей, позитив.

Отношения с родными - карта "6 мечей". В отношениях с близкими ждет масса неожиданных событий, часто - приятных. Отношения укрепят дела, связанные с ремонтом, домашними вопросами, сад, огород.

Отношения с друзьями - карта "7 мечей". Остерегайтесь обмана и нечестности со стороны приятелей. Возможны ситуации, когда человек ради своих целей пренебрежёт Вашими отношениями. Не давайте денег в долг близким людям.

Работа и карьера - карта "3 пентаклей". Октябрь станет отличным месяцем для продуктивной работы, новых сотрудничеств. Обучение, развитие, курсы повышения квалификации пройдут успешно, а полученные знания в дальнейшем монетизируются. Рост, прибыль, профессионализм.

Деньги - "Король Пентаклей". Финансовая сфера порадует, но потребует внимания, аккуратного отношения к средствам. Избегайте финансовых авантюр. Цените стабильность. Возможны удачные покупки и траты.

Здоровье - "Умеренность". Здоровье целиком и полностью будет зависеть от душевного состояния. Избегайте стрессов, пейте больше воды, соблюдайте правильный распорядок дня. Если ранее были сложности с самочувствием, то ситуация наладится.

Ранее мы писали в гороскопе Таро на октябрь, какие перемены карты готовят нам в эпицентре осени.