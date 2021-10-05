Гороскоп Таро на октябрь 2021: каким знакам Зодиака безумно повезет, а кого ждут трудности

Овен

Кто-то пытается найти ваше расположение. Пришло время обратить внимание на эту персону. Не спешите отвечать взаимностью, если эта особа давит на вас. Так не поступают любящие люди.

На работе вы можете иметь именно то, что хотите - все зависит от того, насколько далеко вы готовы пойти, чтобы это получить. Если вам нужно сохранить свою позицию, вы будете сопротивляться любому предложению, которое звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, и это лучший способ с этим справиться. Стоит гасить в себе все темные мысли, чтобы не навредить позитивным изменениям.

В последнее время у вас возникло желание познакомиться с собой настоящим. Чтобы поддержать свой уровень энергии, заботьтесь о себе так, как вы заботитесь о других: хорошо питайтесь, не злоупотребляйте и отдыхайте, если можете. Прислушайтесь к своему телу, и ваш дух укрепится.

Телец

В течение ближайшего месяца карты обещают вам одно: что каждый человек, с которым вы встретитесь, окажет положительное влияние на вашу жизнь.

Этот месяц принесет вам мудрость и знания, так что вы узнаете свою "родственную душу" (и да, их будет гораздо больше, чем одна), когда увидите их. Только не бойтесь приветствовать их улыбкой и кивком!

В карьере нормальное спокойствие, так что можете глубоко вдохнуть и расслабиться. Все ваши дела пройдут хорошо, по крайней мере частично благодаря помощи доброжелательных коллег по работе и начальства, которые сделают все возможное, чтобы помочь вам, независимо от того, попросите вы их поддержки или нет. Что на самом деле происходит, так это то, что все ваши добрые дела из прошлого вознаграждаются. Наслаждайтесь плодами предыдущей доброты.

В ментальном плане вы чувствуете, что сейчас застряли. Одним словом, вы действительно не чувствуете, что можете вернуться, не достигнув трудного конца - и, возможно, вы правы. Однако, дело в том, что вы должны отказаться от всех предыдущих вариантов и придумать что-то новое. Будьте творческими!

Близнецы

Мы все были в состоянии необходимости изменить отношения. И сейчас именно то время. Произойдет какое-то событие или разговор, чтобы сообщить вам, что действительно нет другого способа покончить с ситуацией, кроме как отпустить все и изменить.

В октябре полностью посвятите себя текущим задачам. Теперь это может означать, что вам нужно отменить все свои социальные планы и приступить к делу, или это может означать, что вам нужно делегировать усилия для достижения успеха во всем проекте, чтобы все заинтересованные стороны появились с "частичкой" вознаграждения. В любом случае, дотянитесь до приза!

Все эти изменения не могут пройти бесследно. Поэтому придерживайтесь режима, берегите себя. Другие люди также важны, но зачем вам будет кто-то, если у вас лично будут нелады?

Рак

В октябре вы в центре внимания! Это не время для частной жизни, ведь вы будете под прицелом окружающих. Хорошая новость заключается в том, что вы будете наслаждаться этим, поэтому, что бы не случилось, красиво улыбайтесь. Если ваш/ваша партнер/партнерша не столь приветливы, выскажите им собственное мнение относительно своего звездного времени; стоит сейчас думать о себе.

Пришло время отделить человека, которым вы сейчас являетесь, от того, каким вы были когда-то. В течение октября попробуйте потратить некоторое время самостоятельно, решая, кем вы хотите быть. И не стоит отчаянно держаться за то, что сейчас в вашей жизни. Примите изменения и не бойтесь.

Не бойтесь попросить помощи, если она вам нужна, или поговорить с кем-то, кому вы доверяете, о личных проблем. Каждый время от времени становится немного беспокойным, особенно когда жизнь подбрасывает совершенно новые опыт и впечатления.

Лев

В октябре вы убедитесь, что борьба за справедливость в отношениях этого стоит. Конечно, получить техническую победу не удастся, однако это поможет найти баланс в жизни.

В октябре вы осознаете, что имеете гораздо больше общего с теми рабочими вопросами, чем вам это казалось. Возьмите под контроль все то, что происходит на работе - и фортуна будет к вам благосклонна .

Проект, который в последнее время был ничем иным, как мечтой, вполне мог бы воплотиться в жизнь благодаря вашему усердию и компетентности. Просто постарайтесь не переборщить и не стать жестким или строгим, особенно к себе. Это может привести только к депрессии - и какая польза для кого-то, если вы позволите этому случиться? Сделайте все, что в ваших силах, и позвольте Вселенной разобраться с деталями.

Дева

Если вам нужно с кем-то поговорить, не сомневайтесь. Просто убедитесь, что это действительно тот человек, кому вы доверяете. Если кто-то просит совета, дайте его с любовью. Если любимый человек сделал что-то, чтобы обидеть вас, простите его и отпустите это, особенно если обида не была специальная.

Этот месяц будет насыщенным, с несколькими проектами, которыми можно будет жонглировать и в конце концов завершить. Ваши начальники будут наблюдать за вами, чтобы убедиться, что вы тоже закончили их правильно. Если вы упорно работаете - это может означать, что вы делаете не только свою работу, но и чужую - и вас ждут потрясающие награды. Однако забейте гол, и вас могут вызвать в кабинет начальника для серьезного приятного общения.

Чувствуете себя застрявшими? Ну, пора вылезать из этой колеи, какой бы она ни была. Дайте себе некоторое время, чтобы подумать, поиграть и представить, где вы хотите быть в жизни. Как только вы поймете, чего вы на самом деле хотите, прямо сейчас составьте план и воплощайте его в жизнь. Пора доверять своим инстинктам.

Весы

В октябре пришло время забыть реальность и насладиться более глубокой, очаровательной стороной жизни. Побольше положительных эмоций, хороших фантазий. Даже можете мечтать о воздушных замках. Вспомните свою молодость - и вдруг кто-то из бурного прошлого появится в вашей жизни для воплощения грез?

В течение октября задумайтесь о будущем и сделайте выбор, как его достичь. Вы можете выбрать делового партнера, но будьте уверены, что это кто-то, кого вы хорошо знаете, которому можно доверять делать правильные действия. Если вы не уверены, попросите совета у старшего или кого-то, кто уже занимается этим делом. Воздержитесь от решительных действий.

Вы слышали выражение: "Все хорошо". Ну, это именно то, что для вас сейчас на повестке дня, независимо от того, к кому вы обращаетесь, о чем просите или как бы вы ни действовали. Ведь, если поставите перед собой цели, помня лишь об успехе, то Вселенная поможет.

Скорпион

В октябре вы будете в самом конце долгого путешествия. Когда это касается любви, это, скорее всего, означает, что вы собираетесь сделать серьезный шаг - совместное проживание, брак или рождение ребенка с кем-то, кого вы обожаете. Если вы еще не готовы к такой романтике, это также может означать, что вы собираетесь либо задать, либо ответить на такой вопрос. Готовьтесь!

Вы хотите поспешить сейчас во всех вопросах, и это может быть лучшим способом действий. Это сработает, только если у вас все на месте. Если все, что вы хотите сделать, уже началось, то непременно идите! Действуйте с уверенностью и дайте всем вокруг понять, что вы не боитесь двигаться вперед.

В это время вы будете очень уверены в себе и довольны собой, и все вокруг вас будут так же счастливы находиться в вашей компании. Вы сможете выполнять задания, которые вас удивят - не говоря уже о тех, кто над вами!

Стрелец

Не стесняйтесь попросить любимого/любимую (будь то новые отношения, или уже продолжающиеся), чтобы он/она дали вам обещание подставить вам плечо в трудную минуту: это означает, что они будут такими же страстными, гордыми и мужественными, как и вы. Если сейчас у вас вдвоем бурные времена, то это даст прочности отношениям.

Возможно, вы этого не знаете, но в этом месяце вы собираетесь сменить должность или работу. Вам может быть уже скучно и беспокойно - недовольны работой, которую вы выполняете, и положительно стремитесь к чему-то новому. Хорошей новостью является то, что это должно было произойти, скорее всего, из-за человека, которого вы когда-либо ожидали в последнюю очередь для нового предложения.

Идея-цель-успех! Когда просите Вселенную о помощи, не забудьте быть персоной с конкретными вопросами. И тогда покой и здоровый сон вам обеспечены.

Козерог

У вас есть мечта? Октябрь - самое время для ее осуществления. Возможно, вы хотите посетить страну своей мечты. А, возможно, купить те самые джинсы, о которых грезите с детства. Как бы то ни было - осуществите и наслаждайтесь. Пришло время забыть о реальности и насладиться более глубокой, очаровательной стороной жизни.

И наконец настало время поговорить с самим собой. Если вы каким-то образом попали в ситуацию, которая не совсем правильная, доверяйте своим инстинктам - храните свои моральные принципы и найдите выход из ситуации.

В течение сентября вы сможете убедиться, находитесь ли вы на правильном жизненном пути. Это может показаться сейчас непонятным, но такое осознание позже вам необходимо для того, чтобы перестать судить и осуждать себя за какие-то поступки.

Водолей

В октябре наверняка что-то подходит к концу. Хорошая новость заключается в том, что хотя большинство людей видят это, все равно боятся перемен и "отмирания" старого. Не пугайтесь. Будьте бодрее.

Вы некоторое время пытались завершить проект. Вы вложили в это почти все, что могли, но теперь честно пришли к тому факту, что больше действительно ничего не можете сделать, и что, несмотря на то, как вы искренне вкладываете свою энергию в свое задание, вы не получили ни благодарности, ни похлопываний по спине, ни аплодисментов. Пора сделать перерыв и подумать о своем следующем шаге.

Если вы в последнее время находитесь в депрессии, то, вероятно, это потому, что вы чувствуете, что у вас мало или совсем нет власти над тем, что с вами происходит. Это неправда. Независимо от того, на что вы надеетесь или чего боитесь, если вы стремитесь к конечному результату всей своей энергией, у вас все получится.

Рыбы

В октябре у вас новое начало замены старых привычек. Не волнуйтесь. Поговорите об этом со своим партнером и обсудите, чего вы оба хотите прямо сейчас, от ваших отношений. Затем отпустите то, что не работает, и начните все вместе.

Раньше чувствовали себя, как в болоте - похвала, которую вы заслуживаете из-за качества работы, которую вы выполняли, приходила поздно. Хорошей новостью является то, что это продлится всего месяц. После этого ваше начальство увидит, насколько тяжело вы работали над своей задачей. Немного терпения.

В течение ближайшего месяца вы поймете, что в жизни есть определенные требования, без которых вам не обойтись. Вы также увидите, что, несмотря на то, что вы делаете и как стараетесь, вы не одни только на этой планете, поэтому сотрудничество и посредничество с другими необходимы. Это мощное осознание, а это значит, что для того, чтобы скооперироваться, нужно терпение.