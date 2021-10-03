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Астролог назвала главных неудачников октября среди знаков Зодиака: берегите деньги и здоровье!

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Воскресенье 03 октября 2021 06:00
Астролог назвала главных неудачников октября среди знаков Зодиака: берегите деньги и здоровье! Фото: Гороскоп на октябрь 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на октябрь 2021 расскажет про знаки Зодиака, которые в середине осени столкнутся с рядом трудностей, невзгод и проблем. Кого-то подведет здоровье, кому-то не повезет с финансами, а кому-то нужно опасаться травм и ДТП.

Астропрогнозом на октябрь с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

Овен

Овна в октябре ждут проблемы со здоровьем. Астролог рекомендует сделать на это упор, ведь наступает сложный период, когда необходимо быть предельно внимательным к своему организму. Сильно рискуют заболеть любители уик-эндов и прогулок на свежем воздухе, также рыбаки и велосипедисты.

Весы

Весы могут ощутить недостачу финансовых ресурсов. Причиной этого может стать задержка поступления на счета или непредвиденный отказ в оплате за вашу работу. Не стоит игнорировать и возможность мелких краж. Астролог советует использовать финансы максимально бережно и разумно, с учетом сложившихся обстоятельств и не тратить на разную дребедень и безделушки.

Скорпион

Скорпиону стоит ожидать скрытых рисков в финансовом плане. Существенный ущерб материальному благосостоянию могут нанести факторы, которые полностью не зависят от вас - банкротство банка, пандемия, аварии, выход из строя сети интернет и прочее. Астролог не рекомендует давать деньги в долг до 20 октября - даже самым близким друзьям.

Рыбы

Знак Зодиака Рыбы подстерегает опасность в плане травмоопасных ситуаций или возникновения ДТП в первые две декады октября. Также предполагаются небольшие проблемы со здоровьем, которых при правильном подходе к своему организму можно избежать.

Ранее астролог также рассказала, каким знакам Зодиака больше всех повезет в октябре 2021.

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