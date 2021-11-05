Астролог предупредила о времени Венеры в Козероге: кто будет обречен на успех, а кто - на неудачи

Астролог Арина Артуровна рассказала в своем прогнозе на ноябрь 2021 о ключевом событии, которое начнется 5-го числа и будет длиться целых четыре месяца - до 5-го марта. Эксперт говорит, что в это время на первое место выйдет практичность, сдержанность и строгость, которые заменят иллюзорные взгляды на жизнь. Такие аспекты будут приносить успех в некоторых сферах жизни, и проблемы - в других.

Период хорошо подходит для важных договоров

"Те, у кого в данный период времени завяжутся новые отношения, могут вполне рассчитывать на их серьезное развитие. Однако большой страсти и бурных проявлений чувств здесь ожидать не стоит, так как ситуацией управляет разум, а не эмоции", - говорит астролог.

В то же время этот период будет благоприятен для оформления брачных контрактов, подписания семейных договоров.

"То же самое относится и к бизнесу - желательно не упустить время, а использовать его для подписания деловых бумаг. Все договора, заключенные в данный период – как семейные, так и бизнесовые, просто "обречены" на успех", - добавила Арина.

Также Венера допускает возникновение романтических отношений на работе с начальником, либо же неожиданную встречу с женщиной постарше.

В семейных отношениях нужно быть максимально осторожными

Особенно, говорит астролог, парам, где есть нерешенные проблемы.

"Ссоры на ровном месте могут привести к непоправимым последствиям, поэтому очень важно соблюдать баланс в отношениях, не поддаваться влиянию эмоций, "тушить" в себе агрессию и быть терпимым ко своей второй половинке", - предупредила эксперт.

Если вам будет трудно совладать с чувствами, возьмите на "вооружение" холодность и замкнутость, ведь такой формат отношений позволит избежать ненужных сейчас эмоций.

Напоследок астролог добавила, что высоким является потенциал для использования своего служебного положения с целью склонения к любовной связи своего подчиненного. А вот нужно ли это - решать уже вам. Но последствия подобных действий могут быть непредсказуемыми.