Гороскоп Таро на август 2021: кто разбогатеет, а кого ждут проблемы со здоровьем

Овен

В августе вы сфокусируете свое внимание на материальном и физическом существовании. Возможно, вы слишком одержимы идеей того, чтобы все было в порядке. Радует Вас и финансовая стабильность.

Конечно, забота о здоровье и финансах важна, однако это не причина отдаляться от друзей, семьи, внешнего мира.

Холостякам стоит ожидать приятные новости от представительниц прекрасного пола.

Телец

Есть сомнения относительно какого-то вопроса? Стоит поискать ответ в книгах (именно там, а не в интернете). Если книги – совсем не Ваше, то прислушайтесь к советам того/той, кто на самом деле много читает. Обращайте внимание на знаки и прислушивайтесь к интуиции.

Если вы и есть тот советчик – то не спешите советовать всем подряд. Осчастливьте своими мудростями лишь тех, кто к этому действительно стремится. Другими словами, в августе вы должны помнить о ценности каждого слова.

Не имеете ни советчиков, ни любителей почитать? Сконцентрируйтесь на своих планах. Это поможет их реализации в будущем.

Близнецы

Август для Вас богат на приключения. Давно хотели путешествовать? Сделайте это! Такое путешествие поможет найти новые знания, знакомства.

Тем более, сейчас состояние здоровья позволяет и побродить по горам, и побаловать себя осуществлением маленькой несерьезной мечты.

Если же не имеете времени на реальное путешествие, то просмотр телепередач тоже неплохо. Это поможет отвлечься и получить наслаждение от отдыха. А деньги сейчас для многих из Вас не главное.

Рак

Август – месяц для применения Вами всех своих аналитических способностей. Ваша смелость, умение принимать решения заслуживает внимания, однако не считайте себя бессмертным – четко принимайте решения.

В августе не стоит ожидать долговременных и серьезных отношений с новыми знакомыми.

Спонтанные траты подождут – а вдруг уже завтра Вы новую вещь возненавидите?

Лев

Ваши партнеры в августе – Ваша опора. Сейчас именно то время, когда стоит разрабатывать совместные проекты, это поможет достичь производительности в Ваших делах.

Неважно, является ли это партнером по бизнесу или в личных вопросах – у вас может возникнуть чувство кармической связи.

Давно ожидали помолвки? Теперь самое время именно для Вас.

Финансовое состояние – прекрасное. Объедините усилия, материальные средства, и так называемый денежный поток становится полноводным и более мощным.

Дева

Тема номер один для Вас в августе – общение с братьями, сестрами или же с друзьями детства.

Возможно, вы захотите возобновить отношения с первой любовью.

Состояние здоровья – хорошее. Но будьте внимательнее к состоянию здоровья Ваших детей. И вообще – позвольте себе побаловать ваших детей и детей Ваших родственников.

По финансам – устойчивое состояние. Прямо сейчас доход стабильный, постоянный, ему ничто не угрожает. Но это средний уровень дохода, не много, но и ни мало – достаточно. Прогноз на долгосрочную перспективу говорит о сохранении этого баланса.

Весы

Август для Вас – месяц возможностей для чего-то нового, чего давно желали: беременность, ремонт, покупка дорогих вещей.

Но велика вероятность, что в окружении появится очень упрямый человек. Будьте мудрее и используйте для подхода к таким людям всю свою положительную энергию.

Гости на пороге – поэтому будьте готовы к приготовлению ужина для душевной компании.

Если вам досаждает какая-то проблема, то ее решения ожидайте через девять месяцев.

Постоянный стабильный доход с небольшим ростом. Все сытно, добротно, но без роскоши и пыли в глаза.

Скорпион

Самая темная пора – перед рассветом. Достаточно обдумывать свои худшие страхи. Лучше займитесь чем-нибудь полезным – почитайте, поубирайтесь, или посмотрите телевизор.

Лучше сейчас возьмите себя в руки и принимайте меры для улучшения ситуации.

Если вы имеете плохие подозрения в отношении конкретного человека – еще раз проверьте факты и доказательства. Возможно, вы и правы.

Сентябрь все расставит на свои места.

Стрелец

Иногда жизнь неожиданно дает новые уроки для недопущения ошибок в будущем. И август – именно месяц новых уроков и знаний. Держите свои эмоции под контролем.

Если же в августе в Вашем окружении появится новый помощник – примите это с благодарностью и примите его услуги. Научитесь медитировать, ведь иногда надо остановиться и сосредоточиться на внутреннем покое.

Не исключен отдых на воде. В сфере финансов – не допустите больших трат, потому что большие прибыли не ожидаются.

Козерог

Собственно, в августе вы будете иметь дела не с реальным партнером или обстоятельствами, а со своими проекциями: страхами, психологическими комплексами, чувством вины. Но все это – не реальность, все это иллюзия, которую вы выдумали и сами поддерживаете.

Хотите поплакать – плачьте. Но не держите свои эмоции под жестким контролем: поговорите с психологом, с близким человеком. Только не агрессия.

Ведь не всегда успех и благополучие измеряется деньгами. Ментальное здоровье иногда важнее всех сокровищ на свете.

Водолей

Вы крепко стоите на ногах: в буквальном и переносном смысле. Так, в августе Вы будете в центре важных для Вас событий.

Для получения победы привлеките Ваше ближайшее окружение, чтобы никто не смог нанести Вам удар в спину.

Если желаете дойти до цели всеми возможным способами, то запомните всех, через кого будете "переступать". Они потом Вам руки не подадут.

Итак, главная задача в августе – не столько победить, сколько не проиграть, устоять, не сломаться, не дать себя сбить с ног. Экономия финансов в августе не помешает, более того – даже необходима

Рыбы

В августе ожидайте невероятный поток информации: звонки, почта, электронная почта. Жизнь вокруг будет бурлить и будет наполняться постоянным общением.

Возможно, некоторые найдут время даже для нескольких романов одновременно.

Оставьте в стороне собственную естественную нерешительность и действуйте с лозунгом: "Только вперед". Не факт, что достигнете целей, но путь будет стремителен и энергичен.

Финансовое состояние не создает поводов для беспокойства. Каким бы он ни был, ситуация стабильная и ухудшаться не будет. В ближайшем будущем ни взлетов, ни падений ожидать не приходится, однако отсутствие плохих новостей, сама по себе – хорошая новость.