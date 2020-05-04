Гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака: что сулят звезды 4 мая

Гороскоп на сегодня 4 мая 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака сегодня, 4 мая

Гороскоп 2020 на 4 мая для всех знаков Зодиака в прогнозе от астрологов сулит многим знакам приятное времяпровождение. Без препятствий в этот день не обойтись, однако, если преодолеете их, то качество жизни пойдет на улучшение.

Сегодняшний день подходит для реализации творческих идей, поэтому все привычные вещи вы сможете увидеть под новым углом и найти решение проблем. Кому повезет 4 мая больше всего - читайте в материале Styler.

ОВЕН

Всю ту мощную энергию, которую вы получите в этот день, лучше копить, а не пускать в пустые дела. Больше отдыхайте и употребляйте полезные продукты. Меньше доверяйте снам.

ТЕЛЕЦ

Волнения о делах, которые остались далеко в прошлом, могут помешать вам решать важные насущные вопросы. Пора похоронить эти глупые воспоминания и больше к ним не возвращаться.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды не советуют сразу нагружать себя многими важными делами. Лучше делать все взвешенно и осторожно, чем торопиться. Спешка не приведет ни к чему хорошему.

РАК

На любом этапе работы сегодня Ракам понадобится находчивость, дисциплина, а также креативность. Откажитесь от механического выполнения обязанностей, проявите смекалку.

ЛЕВ

В этот день повышается риск ввязнуть в спор, попасть в стрессовую ситуацию, накликать на себя беду. Помните, что кузнецом всех своих неприятностей являетесь только вы сами, поэтому контролируйте свои слова и действия.

ДЕВА

Небесные светила обещают Девам просветление: вам в голову могут прийти просто гениальные идеи, которые нужно запомнить и в ближайшее время реализовать.

ВЕСЫ

Для того, чтобы вернуться в форму, вам нужно побороть лень и делать все через силу. Звезды советуют не упускать возможность и проявлять инициативу в любых делах.

СКОРПИОН

Скорпионам нужно наконец-то начать экономить средства, так как вы рискуете не рассчитать свои возможности и попасть в неприятную ситуацию.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам лучше в это время отсидеться в тылу и начинать постепенно включаться во все возможные дела. Тише едешь - дальше будешь.

КОЗЕРОГ

Время сулит большой успех тем Козерогам, которые сумеют проявить целеустремленность и упорство. Не опускайте руки, даже если кажется, что бой уже проигран.

ВОДОЛЕЙ

События этого дня подарят Водолеям возможность проявить очень нестандартную стратегию, показать себя с лучшей стороны, задействовать свои скрытые "суперспособности".

РЫБЫ

Время большой романтики и красивых незабываемых свиданий, которые запомнятся вам надолго. Вы способны на настоящие подвиги во имя большого чувства, и это будет по достоинству оценено.

Ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет финансовый крах в мае.