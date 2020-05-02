Гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака: составьте аварийный план

Гороскоп на май сулит всем представителям зодиакального созвездия насыщенный и плодотворный месяц. Возможны кардинальные изменения во многих аспектах жизни. Без мелких неприятностей не обойдется, но астрологи советуют сохранять оптимизм, так как все проблемы будут решаться быстро.

Астрологи дали гороскоп для всех знаков Зодиака на субботу, 2 мая, и рассказали, кому в этот день стоит быть осторожнее в поступках и высказываниях.

Овен. Планы сегодня могут меняться со скоростью света, но не стоит этому придавать особого значения. Настройтесь на достижение цели, не опускайте руки и все получится.

Телец. День будет хлопотным, возможны накладки и противостояние с окружающими. Постарайтесь избегать конфликтов и настроиться на позитив.

Близнецы. Настроение в субботу будет сильно зависеть от окружающих, так как Близнецов посетит излишняя эмоциональная чувствительность. Постарайтесь не реагировать на грустные новости, а побольше общаться с приятными людьми.

Рак. Сосредоточьтесь сегодня на выполнении ранее намеченных дел. Ситуация может сегодня внезапно изменится, и только ваш внутренний настрой и спокойствие поможет избежать аврала и аварий.

Лев. Не сидите сегодня на месте, чтобы рутина не смогла взять над вами власть. Организуйте сюрприз для близких, позаботьтесь о своем благополучии, займитесь тем, что давно хотели сделать.

Дева. Вам срочно необходимо отдохнуть, так как в последнее время вы слишком много на себя взвалили. Усталость будет сказываться на всех делах – возможны опоздания и раздражение.

Весы. Вас сегодня посетит желание уединиться от всех, уткнуться в экран компьютера или книгу. Спасти от одиночества вас сможет только компания друзей – примите приглашение и не пожалеете.

Скорпион. Сегодня вами овладеет странная меланхолия и все краски мира начнут блекнуть. Уделите время философствованию и созерцанию. Вечером поговорите откровенно с близким человеком – вам станет легче.

Стрелец. Все попытки сегодня следовать намеченному плану не увенчаются успехом. Звезды рекомендуют просто плыть по течению и расслабиться.

Козерог. Сегодня ваши финансы окажутся в опасности и все, кто будет находиться рядом, захотят выудить из вас пару купюр. Предупредите всех сразу, что лишних денег у вас нет.

Водолей. Не стройте амбициозные планы, так как есть риск переоценить свои и чужие силы и возможности. Будьте аккуратны во время взаимодействия с другими людьми, вас могут подвести.

Рыбы. Планы сегодня будут рушиться быстрее, чем вы их будете составлять. Позаботьтесь об аварийном плане, чтобы не расстраиваться. Судьба явно решила вас оградить от чего-то плохого.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет финансовый крах в мае.