Гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака: кому звезды помогут горы свернуть

Гороскоп на 7 мая для всех знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи рассказали, каким знакам зодиакального круга больше всего повезет 7 мая

Гороскоп на май 2020 года обещает вполне спокойный и "ровный" месяц, но при том сулит определенные важные изменения в жизни некоторым знакам Зодиака. Астрологи предупреждают о вероятных новых испытаниях и вызовах в начале последнего месяца весны, с которыми придется столкнуться. Также чтецы звезд дают советы, как избежать возможных встрясок и неурядиц в разных сферах и встретить сюрпризы с готовностью, минимизировать риск потерь.

Астрологи дали свой прогноз на четверг, 7 мая, и рассказали, кому уместно быть очень внимательным и осторожным в эту дату, а кому - смело ловить удачу за хвост и не опасаться "подводных камней" на пути к реализации задуманного.

Овен

Для Овнов день сулит вдохновение, прилив сил и энергии - дата удачная для работы над творческими проектами и смелыми задумками. Отмечается, что сегодня только не стоит "трубить" заранее на весь мир о них. Лучше или взять на вооружение поговорку "тише едешь - дальше будешь", или посоветоваться с самыми близкими людьми и получить от них дельные советы, свежий взгляд со стороны.

Телец

У Тельцов дата 7 мая способна стать довольно напряженной - есть риск весь день посвятить решению возложенных задач на работе и "пыхтеть" над новыми, дополнительными. Рекомендуется сконцентрироваться на главном и не отвлекаться на побочные вопросы, чтобы в конце дня устроить отдых со спокойной совестью, а не переносить дела на завтра. Также астрологи предупреждают о возможных сомнительных предложениях от коллег или знакомых. День потребует вашего повышенного внимания.

Близнецы

Для Близнецов день может стать праздником души и полным романтики. Астрологи говорят, что дата удачна для общения с любимыми или упрочнения отношений со своими пассиями. Не стоит сегодня нервничать почем зря, а к делам можно относиться творчески, доверять интуиции и своему богатому опыту.

Рак

У Раков дата обещает стать удачной практически во всех вопросах. Оберегайте хорошее настроение от возможных сторонних раздражителей, верьте в свои силы и не ленитесь браться за дело - звезды сегодня вам благоволят. Удача и везение 7 мая может поднести представителям этого знака Зодиака виктории на работе, пополнение финансов или способствовать карьерному росту.

Лев

Для Львов 7 мая станет успешным для общения с родными и близкими, решения важных семейных вопросов. Важно прислушиваться к мнению других, даже если вы придерживаетесь иной точки зрения, и не торопиться с эмоциональными заявлениями. Ожидать быстрых результатов на работе сегодня не стоит, как и не желательно форсировать дела - терпение и внутреннее спокойствие может прийти вам на помощь.

Дева

Девам сегодня можно устроить "обновление" и постараться сменить обстановку - даже в условиях карантина. Уделите внимание старым друзьям, с которыми длительное время не общались, или попробуйте новое хобби, а еще лучше - решиться бросить вредную привычку (если таковая еще есть). День удачный для внутренней работы над собой, чтобы жизнь заиграла новыми красками. А также - для размышлений или взвешивания планов на будущее.

Весы

У Весов день обещает стать позитивным и продуктивным для интеллектуальной работы. Ясный ум и трудолюбие способны значительно поспособствовать решению непростых рабочих задач, которые прежде вы могли отложить в долгий ящик. А вот с деньгами сегодня уместно быть очень осторожными - вероятны непредвиденные траты, которые не так скоро удастся возместить.

Скорпион

Для Скорпиона 7 мая будет удачным для смелых шагов к своей цели. Астрологи говорят, что расположение планет будет способствовать представителям этого зодиакального круга для занятия долгоиграющими проектами и новыми начинаниями. Если не потерять момент для старта задуманного, то с вашими большим потенциалом и крепкой решительностью можно горы свернуть, и этот день способен стать судьбоносным.

Стрелец

Стрельцам сегодня стоит обратить внимание на свое здоровье - особо полезно заняться физическими упражнениями или йогой, употреблять здоровую пищу. В отношениях с любимыми важно проявлять осторожность и избегать конфликтных тем, чтобы маленькое разногласие не вылилось в продолжительную ссору. Берегите нервы - день может закончиться всплеском эмоций.

Козерог

Для Козерогов возможно ускорение привычного темпа жизни сегодня и шквал дел на работе. Правильно расставляйте приоритеты, чтобы не пришлось "добивать" вопросы и дела поздно вечером или даже в пятницу. Не стесняйтесь обратиться к коллегам за помощью или советом: ваши коммуникативные навыки и умение располагать к себе людей во время переговоров - ваш сегодняшний козырь.

Водолей

У Водолеев 7 мая обещает стать успешным для развития и новых начинаний - только важно не отвлекаться сегодня на третьестепенные вопросы. Астрологи рассказывают о возможных шагах вверх по карьерной лестнице и хороших новостях о запущенных процессах. Уместно использовать позитивные сдвиги по максимуму. Вероятно, дата принесет необходимость принимать важные решения.

Рыбы

Для Рыб день может стать непростым и полным нервотрепки "на ровном месте". Возможную критику от начальства стоит воспринимать спокойно и избегать поспешных выводов - иначе можно значительно усугубить ситуацию. Дата способна принести хлопоты и неприятности, поэтому проявите выдержку и особую осторожность, чтобы минимизировать риски. А после, вместе с полезным опытом и "закалкой", получить заодно и новые возможности.

Напомним, что ранее мы публиковали подробный гороскоп на лето 2020 для всех знаков Зодиака и рассказывали, какие жизненные сферы - любовь, карьера, семья, деньги - станут для них приоритетными в самые жаркие месяцы года.

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