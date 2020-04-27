Гороскоп на сегодня: кому сказочно повезет, а кого ждут крупные неприятности

Гороскоп на 27 апреля для всех знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи рассказали, кому больше всего повезет 27 апреля

Гороскоп на апрель 2020 года сулит многим знакам Зодиака приятные моменты, успех и карьерный рост. Но некоторым за "место под солнцем" придется побороться. Астрологи уточнили, что 27 апреля многих знаков Зодиака ждут проблемы в общении с окружающими и дали советы по решению трудных задач. Кому в этот день улыбнется фортуна, а кому придется вкладывать личные силы в собственное счастье – читайте в нашей статье.

На 27 апреля гороскоп предвещает всем знакам Зодиака лиричное настроение. В этот день многие знаки будут вести себя иррационально. Возможно пробуждение творческой энергии.

Овен. Лень и невнимательность со стороны Овнов сегодня могут свести на нет все старания. Поэтому постарайтесь не опускать руки и доделывать дела до конца.

Телец. Во второй половине дня вам будет легко удаваться знакомство с новыми людьми. Вероятно, что состоится важная и интересная встреча, которая впоследствии повлияет на вашу жизнь. Также есть высокие шансы получить новые знания, разобраться со сложным вопросом.

Близнецы. Семейные хлопоты могут свалиться на голову Близнецов. Глубоко подышите и со спокойной головой беритесь за новые вызовы. Вы справитесь с ними без особых хлопот. Главное зря не нервничать.

Рак. Вам стоит отвлечься от работы или мыслей о ней. Немного остыньте и дайте отдохнуть голове. Однако отдохнуть надо по-настоящему, на полную, а не "одной мыслью там, другой в работе".

Лев. Обратите свою энергию в мирное и позитивное русло – и день пройдет хорошо. Сегодня Львов ждут приступы радикализма и нежелание идти на компромисс, а это конечно может иметь не самые лучшие последствия.

Дева. Сегодня вам нужно быстро анализировать ситуацию и быть внимательными к любым своим шагам. Вероятно, кто-то из руководства коварно ждет, когда отклонитесь от своих задач.

Весы. Весы в этот день будут полны энтузиазма, если это не так, то возьмите минутку, чтобы отдохнуть и подумать. Именно сегодня вы можете придумать, как сделать вашу жизнь комфортнее и уютнее именно для вас. Начать можно с мелочей!

Скорпион. Приведя в порядок практическую и бытовую сторону дел, вы укрепите свои позиции, сэкономите или приумножите имеющиеся ресурсы.

Стрелец. Начните день с занятий, которые приносят удовольствие именно вам. Не стесняйтесь выделить немного времени на самих себя. Вот увидите, ни родные, ни работа от этого не пострадают. Конечно, об опозданиях все же лучше предупреждать.

Козерог. Козерогам желательно быть более чем всегда внимательными за рулем. Усталость может иметь плохие последствия. Дома постарайтесь воспринимать все спокойно и не принимать близко к сердцу слова, которые вам не нравятся.

Водолей. Не слишком удачный день для новых начинаний на работе, однако монотонный и привычный труд негативных сюрпризов не принесет. От важных разговоров с руководством сегодня стоит отказаться в случае, если не чувствуете себя эмоционально спокойным.

Рыбы. Тем знакам зодиака, у которых есть пара, важно не допускать вмешательства родственников в вашу личную жизнь. Они, стараясь помочь, могут только обострить ситуацию. При возникновении существенных конфликтов, отдайте предпочтение психологу, нежели советам семьи.

Напомним, что ранее астрологи назвали знаки Зодиака, для которых май будет очень сложным.