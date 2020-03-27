Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака: кого ждет везение 27 марта

Гороскоп на март 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака сегодня, 27 марта

Гороскоп на март 2020 года гласит о том, что первый весенний месяц будет наполнен неожиданностями и не всегда приятными. Звезды сулят кардинальные изменения, срывы планов, но при этом обещают интересные встречи и успех в романтических отношениях практически всем представителям зодиакального созвездия.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в пятницу, 27 марта, и сообщили, кому особенно повезет.

Овен. Сегодня возможны трудности в работе, но не стоит на этом зацикливаться. Прислушайтесь к инстинктам и старайтесь оценивать ситуацию объективно и целиком.

Телец. Не делайте сегодня поспешные выводы, а дайте ситуации развиваться самостоятельно. Не останавливайтесь на достигнутом и смотрите на будущее с оптимизмом. Будьте готовы к неожиданным совпадениям.

Близнецы. Днем проявите активность, которая благоприятно скажется на здоровье. Возможно возвращение чего-то давно утраченного. Вечер посвятите творчеству.

Рак. Не отказывайтесь сегодня от помощи близких людей. Сегодня вам может открыться тайна другого человека и не стоит о ней никому рассказывать.

Лев. Сегодня вас будут беспокоить мысли о деньгах, и эта тема выйдет на первый план. Прислушайтесь к советам окружающих о том, как можно увеличить свои доходы или на чем-то сэкономить.

Девы. Благоприятный день для наблюдений – именно сегодня будет легко увидеть позитив и направить энергию в правильное русло. Не отказывайтесь сегодня от новых предложений.

Весы. Говорите сегодня с окружающими прямо и открыто, но не пытайтесь навязывать свое мнение или контроль. Сдерживайте эмоции.

Скорпион. Сегодня возможны какие-то трудности и неурядицы, а к вечеру возникнет сильное желание обнять и почувствовать тепло близкого человека. Не поддавайтесь ностальгии, будьте благодарны за то, что в вашей жизни есть сейчас.

Стрелец. Сегодня день весьма расположен к конфликтам, особенно к тем, которые длятся уже давно. Будьте сегодня добры с окружающими и пользуйтесь интуицией.

Козерог. Сегодня возможно получение какой-то важной информации или не очень приятная беседа. Не позволяйте окружающим разговаривать с вами бестактно.

Водолей. Сегодня стоит посвятить время семье и друзьям. Это может повлечь за собой конфликты и раздражение, так как на все времени катастрофически не хватает.

Рыбы. Столкновение с чем-то тяжелым и непонятным – всегда сложное испытание. Заручитесь сегодня поддержкой близкого человека, который дает вдохновение.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака ждут невероятные перемены в апреле.