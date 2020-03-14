Гороскоп на сегодня: Тельцы захотят безумств, а Скорпионы будут злиться

Гороскоп на март гласит о том, что большинство представителей зодиакального созвездия переживет тяжелый месяц. У многих будут рушиться планы, проблемы будут накапливаться, а отношения с близкими будут напряженными. Однако первый весенний месяц станет периодом важных перемен и судьбоносных встреч.

Астрологи рассказали, что ждет представителей всех знаков Зодиака в субботу, 14 марта.

Овен. Сегодня на вас обрушатся с критикой, но это не должно вас расстраивать и пугать, так как замечания пойдут только на благо.

Телец. Вам захочется сделать что-то безумное и астрологи советуют в компанию взять своего партнера и оторваться по полной!

Близнецы. Будьте внимательны при покупках. Если чувствуете неуверенность – перенесите трату своих денег на другой день.

Рак. Сегодня возможно обострение в личных отношениях. Поговорите с партнером, обсудите все проблемы откровенно и поймете, стоит ли двигаться дальше.

Лев. Звезды рекомендуют внимательно отнестись к своим расходам, так как для восполнения бюджета придется много работать.

Дева. Важный день для принятия судьбоносного решения. Дамы могут получить заветное предложение руки и сердца.

Весы. День для активности и позитива. Не стоит сегодня себя ни в чем ограничивать, будьте открыты.

Скорпион. Сегодня вам стоит сдержать свой гнев и не вываливать агрессию на голову окружающим, так как это может привести к серьезной ссоре.

Стрелец. Сегодня вам пригодится ваше умение договариваться и идти на компромиссы – только это сулит успех.

Козерог. Будьте готовы сегодня импровизировать, так как судьба приготовила какие-то невероятные изменения в ваших планах.

Водолей. Сегодня вам понадобится совет и с этим стоит обратиться к близким людям. Они помогут принять важное решение.

Рыбы. Сегодня вас ожидает награда за долгую и упорную борьбу. Ваши усилия будут оценены по достоинству.

Напомним, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака март принесет крупную финансовую прибыль.