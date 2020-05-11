Гороскоп на сегодня: что сулят звезды всем знакам Зодиака 11 мая

Гороскоп на сегодня 11 мая для всех знаков Зодиаков (фото: pixabay.com)

Астрологи в гороскопе на 11 мая рассказали, кого из Зодиаков ждет удача, а кого - неприятности

Гороскоп на 11 мая сулит удачу для многих знаков Зодиака. Есть вероятность столкнуться с трудностями, однако если их преодолеть - будущее однозначно станет лучше.

При этом звезды предупреждают, что сегодня вас могут поджидать "старые грабли", поэтому нужно проявить небывалую осторожность. Подробности - в материале Styler.

Овен. Гороскоп советует Овнам не тратить время на пустяки, так как сегодня вы способны совершать настоящие подвиги! Главное - правильно распределить время и обязанности.

Телец. Гороскоп убедительно рекомендует не слушать советы малознакомых людей, они могут заманить вас в тупик. Кроме того, кто-то намеренно может совать вам палки в колеса, завидуя вашему успеху.

Близнецы. Отличный день для разнообразных процедур, связанных с внешностью. В частности, если вы собирались изменить имидж - можете заняться этим уже сегодня.

Рак. Раки поражают окружение оригинальными идеями и предложениями, которые способны изменить не только вашу жизнь, но и судьбу других людей. Именно потому важно не молчать, а говорить обо всем, что приходит в вашу светлую голову.

Лев. Данный Зодиак может добиться ошеломительного эффекта, занимаясь сложной и даже рискованной деятельностью. Пора преодолевать кризисы и сбрасывать балласт болезненного прошлого.

Дева. Вы можете слишком болезненно воспринимать посягательство на вашу зону комфорта, не пуская и на километр новых людей. Звезды советуют открыться миру.

Весы. Хорошие вести придут оттуда, откуда вы даже не ожидали. Кто-то из старых друзей подготовил вам приятный сюрприз.

Скорпион. Первая половина дня может быть сильно испорчена скандалами и выяснениями отношений из-за вашей нетерпимости. Найдите занятие, способное вас успокаивать и отказываться от агрессии.

Стрелец. Звезды предвещают довольно страстный период. В этот день вы посмотрите по-новому на отношения и своего партнера.

Козерог. Гороскоп предупреждает о том, что излишняя щедрость и баловство могут навредить вашему бюджету и стать яблоком раздора в общении с близким человеком. Проявите рассудительность и мудрость.

Водолеи. Данный Зодиак может все слишком буквально воспринимать в этот день, слепо следуя любым инструкциям и указаниям. Оставьте место творчеству и импровизации.

Рыбы. Гороскоп на сегодня предупреждает о том, что человек, на которого вы сильно рассчитывали, может серьезно подвести в самый ответственный момент. Поэтому полагайтесь только на собственные силы и не планируйте слишком много.

Ранее мы писали, на какие знаки в мае свалится неожиданное богатство.