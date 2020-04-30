Гороскоп на сегодня: кого ждет судьбоносный день, а кому придется несладко

Гороскоп на апрель 2020 года сулит довольно спокойный месяц, однако вероятны значительные изменения в устоявшемся быту и сюрпризы в разных сферах жизни. Некоторым представителям зодиакального круга последни дни апреля обещают проблемы и дополнительные вызовы, которые, впрочем, можно решить без серьезных усилий или потерь, а также избежать неприятностей на работе и встрясок на личном фронте.

Астрологи дали свой прогноз на четверг, 30 апреля, и рассказали, кому стоит в эту дату быть особо внимательным и осмотрительным в общении.

Овен

Овнам стоит подготовиться к решению вопросов о смене привычной обстановки - это может быть связано с недвижимостью и грядущим переездом. Важно отнестись к планам с должной внимательностью, не упускать из внимания важные детали, не стесняться обращаться за советом к близким, и тогда решения найдутся быстро и без особых затрат.

Телец

Для Тельцов 30 апреля может стать днем, посвященным домашним хлопотам, которыми придется заняться во время после работы. Лучше такой процесс воспринимать как улучшение собственного уюта - тогда любые труды будут восприниматься как отдых.

Близнецы

У Близнецов день обещает каскад эмоций и может быть наполнен как приятными впечатлениями, так и возможными ссорами и обидами. Астрологи рекомендуют не торопиться сегодня со словами и сдержаннее выражать собственные чувства, чтобы не навредить отношениям с близким человеком или с друзьями.

Рак

Для Раков 30 апреля может стать отличным для укрепления своего здоровья. Также день хорошо подойдет и для медитаций и релакса. Еще рекомендуется сделать упор на здоровой домашней пище, а от алкоголя сегодня лучше отказаться.

Лев

Львам сегодня не стоит лениться, а для достижения лучшего результата и высокой производительности придется внести определенные коррективы в планы. День сулит также приятное общение и интересные дискуссии со знакомыми и близкими, которые могут обратиться за дельным советом.

Дева

Для Дев 30 апреля сулит стать довольно напряженным - возможны дополнительные задачи на работе, которые придется оперативно решать. В то же время дата может быть удачной в перспективе, а сегодняшние усилия уместно рассматривать как дивиденты для карьеры, улучшения отношений с начальством.

Весы

У Весов сегодня намечается непростой день в сфере отношений, и на личном фронте. Важно не делать громких заявлений или поспешных обещаний, постарайтесь прислушиваться к близким, а с собственными решениями не торопитесь - лучше дополнительно пересмотреть желания и цели в спокойной обстановке.

Скорпион

Скорпионов в этот день может закрутить вихрь любовных переживаний и романтического настроя. 30 апреля сулит стать началом больших - даже судьбоносных - изменений не только на личном фронте, но и в сфере карьеры. Астрологи говорят о позитивном влиянии расположения планет и благосклонности Фортуны, поэтому важно не упустить счастливый момент.

Стрелец

Стрельцам лучше сегодня не ограничивать собственное воображение и не бояться строить "замки на песке" - светлое вдохновение способно привести к вполне конкретной распланировке на будущее. Также 30 апреля обещает стать удачным для разного рода конкурсов или творческой работы.

Козерог

У Козерогов этот день может стать полным нервотрепки и суеты, рабочий ритм значительно ускорится, и отдохнуть удастся только поздно вечером. Астрологи не советуют с самого утра строить "побочные" планы или отвлекаться на другие дела - тогда все задачи удастся решить по совести, и затем выспаться со спокойной душой.

Водолей

Водолеям сегодня желательно быть осторожными в общении с коллегами и партнерами, чтобы избежать возможных недоразумений. Если удастся выкроить время на работе, лучше в спокойствии поразмышлять и "выдохнуть" эмоции.

Рыбы

Для Рыб день сулит стрессы и бурные эмоции, которые могут с головой захлестнуть представителей этого знака Зодиака, и возможно, что придется очень несладко. В таких случаях лучше заняться медитацией, которая поможет минимизировать переживания.

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